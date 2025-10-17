Filhos de gente famosa que se destacam pelos nomes diferentões

Anja - Filha da modelo gaúcha, de carreira internacional, Alessandra Ambrósio.
North West - Filha de Kim Kardashian e Kanye West. Em português significa Norte Oeste.
Dusty Rose e Gio Grace- As filhas do cantor Adam Levine com Behati Prinsloo têm nomes incomuns. Dusty Rose, se traduzido ao pé da letra, significa “Rosa Empoeirada”.
Monroe e Moroccan - Estes são os nomes dos filhos gêmeos de Mariah Carey e Nick Cannon (hoje divorciados). O casal queria nomes com a letra M. Monroe se refere a Marylin Monroe, de quem Mariah é fã. E Morroccan se inspira em Marrocos, local onde Nick pediu Mariah em casamento.