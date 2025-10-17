Após tragédia na Via Dutra, filhotes de capivara são resgatados e usam mamadeira

Eles estão recebendo leite na mamadeira e cuidados constantes para garantir o desenvolvimento nas primeiras semanas de vida. Como são mamíferos, precisam de alimentação controlada e abrigo seguro até poderem consumir outros tipos de alimento.
Os profissionais que acompanham o caso afirmam que os pequenos estão bem e devem ser devolvidos à natureza em cerca de três meses, após um período de readaptação.
Essa não é a primeira vez que capivaras aparecem em áreas urbanas e rodovias, o que levanta discussões sobre o avanço humano sobre os habitats naturais. Mas há bem mais coisas envolvendo esses animais que vale a pena conhecer.
Afinal, você sabia que todo dia 14/09 se comemora o Dia Internacional da Capivara? A data surgiu como uma homenagem a esse amigável roedor, que é o maior do mundo.
Pensando nisso, o FLIPAR preparou um material cheio de curiosidades sobre esse animal tão querido por muitos; veja!
Esses animais vivem em grupos sociais e são extremamente adaptáveis a ambientes próximos a corpos d'água, como lagos, rios e pântanos.
A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) é o maior roedor do mundo e habita principalmente a América do Sul, sendo encontrada em regiões como Brasil, Argentina, Venezuela e Colômbia.
Elas são semiaquáticas, o que significa que passam uma boa parte de seu tempo na água, utilizando-a como refúgio contra predadores e para regular a temperatura corporal.
Fisicamente, as capivaras podem atingir até 1,30 metro de comprimento e pesar em torno de 50 a 70 kg.
Sua pelagem é curta e de coloração marrom-acinzentada, o que proporciona camuflagem em seu habitat natural.
As capivaras têm um temperamento tranquilo e costumam ser vistas em grandes grupos, que podem variar de dez a 20 indivíduos.
Por terem dentes que crescem continuamente, as capivaras precisam roer frequentemente para desgastá-los.
As capivaras têm uma série de comportamentos sociais complexos, com interações como grooming (limpeza mútua) e vocalizações que ajudam na comunicação entre os membros do grupo.
Outra curiosidade é que elas contam com uma estrutura hierárquica bem definida, na qual geralmente um macho dominante lidera o grupo.
Capivaras também são conhecidas por seu comportamento dócil e sua capacidade de conviver pacificamente com outras espécies, incluindo humanos.
Capivaras são animais que se reproduzem com facilidade em cativeiro. Suas fêmeas dão à luz de 4 a 5 filhotes após uma gestação de cerca de 150 dias.
Os filhotes nascem completamente desenvolvidos e já são capazes de nadar logo após o nascimento.
A capivara tem poucos predadores naturais, como onças, jacarés e grandes aves de rapina. Nos últimos anos, a caça humana, tanto por sua carne quanto por seu couro, tem contribuído para a redução de suas populações em algumas áreas.
Apesar disso, em muitos lugares as capivaras são vistas como símbolos de tranquilidade e paz, devido ao seu comportamento calmo.
Elas desempenham um papel importante no ecossistema, ajudando a controlar e modificar o ambiente ao seu redor, criando trilhas e abrindo clareiras na vegetação, o que beneficia outras espécies.
Hoje, as capivaras são amplamente reconhecidas pela sua importância ecológica e carisma, tornando-se populares tanto na natureza quanto em contextos culturais e urbanos, onde podem ser vistas em parques e áreas verdes.
