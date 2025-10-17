Flipar Após tragédia na Via Dutra, filhotes de capivara são resgatados e usam mamadeira Dois filhotes de capivara foram encontrados sozinhos às margens da Via Dutra, perto da base operacional da Ecovias Rio Minas. A mãe e três outros filhotes morreram no local, e os dois sobreviventes foram resgatados pela equipe da concessionária. Por Lance

Reproduçãode vídeo TV Globo