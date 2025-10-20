Padre enfrenta processo após ironizar fé de Preta Gil

Dois dias depois da morte da cantora, em julho de 2025, o religioso fez comentários considerados racistas e intolerantes, questionando os orixás das religiões de matriz africana seguidas pela artista e sua família. A ação afirma que o padre propagou discurso de ódio ao se referir a essas religiões como 'forças ocultas'.
O vídeo foi removido do canal da paróquia após grande repercussão nas redes. A Diocese de Campina Grande informou que o sacerdote prestará esclarecimentos e reafirmou o compromisso da Igreja com a liberdade de crença. Esta polêmica, porém, não apagam as homenagens à cantora que surgem em todo o país.
Após pouco menos de dois meses depois de sua morte, Preta Gil ganhara uma estátua ao lado da imagem de seu pai na orla de Copacabana. A homenagem, que atendia a pedido de fãs, fica no quiosque Areia MPB, no bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro.
A escultura foi instalada perto da residência de Gilberto Gil no Rio, simbolizando a conexão da família com a cidade e a cultura brasileira. A homenagem saiu através do quiosque Areia MPB, administrado pela Orla Rio, responsável pela estátua de Gil em 2023. Relembre, então, um pouco sobre a saudosa cantora.
A cantora Preta Gil morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, vítima de complicações de um câncer no intestino. Ela descobriu a doença em janeiro de 2023 e, após quimioterapia e radioterapia no Brasil, viajou para os Estados Unidos para um tratamento experimental.
Mas a doença já havia se espalhado. Houve metástase. E, após tentativas de tratamento, os médicos declararam que não haveria solução.
Após uma série de apresentações em cidades brasileiras, o cantor Gilberto Gil tinha cancelado shows que faria em outros países na turnê 'Tempo Rei', que marca sua despedida dos palcos, justamente para poder acompanhar o tratamento da filha.
Mas, antes da viagem aos Estados Unidos, Gil e Preta tiveram um momento de emoção no palco.
Na noite de 26/04, ela emocionou o público no Allianz Parque ao fazer uma participação surpresa no show de seu pai. A apresentação foi parte da turnê “Tempo Rei”.
A cantora, que tratava um câncer de intestino que evoluiu para metástase no peritônio, recebeu alta hospitalar dez dias antes do show após mais de duas semanas internada.
Preta Gil também fez dueto com o pai em “Drão”, clássico do repertório de Gilberto Gil. Lançada em 1982 no disco “Um Banda Um”, a canção é uma homenagem a Sandra Gadelha, mãe de Preta. Durante a performance, imagens de arquivo da família foram exibidas nos telões do estádio.
Em suas redes sociais, Preta Gil publicou foto em que aparecia de mãos dadas com o pai. “Cantar essa música com você, pai, foi sentir na pele tudo o que vivemos: o amor, a música e a história que carregamos juntos. Um momento que vou guardar para sempre comigo”, escreveu a artista na legenda da postagem.
“É uma troca, um momento que venho aqui para reverenciar ele, em primeiro lugar, reverenciar toda essa história linda que é contada nesse espetáculo. Mas venho também me curar, venho receber minha dose de cura por vários aspectos: dele, da banda, de todos os meus familiares que estão ali, do público”, completou.
Um dia depois da aparição no show do pai, Preta Gil recebeu uma visita surpresa em seu apartamento da cantora Ludmilla.
Ludmilla presenteou a amiga com uma orquídea violeta. Preta Gil registrou o momento e fez agradecimento em um story no Instagram.
Preta e Rodrigo ficaram casados por sete anos, mas, em uma fase em que Preta quase morreu, acometida por uma septicemia, o marido estava no Uruguai com a amante, Ingrid Lima. A cantora pediu seu retorno e ele se recusou, alegando compromissos de negócios.
Ingrid Lima foi stylist da cantora, a tratava como amiga e chegou a ficar hospedada em sua casa. Depois que o colunista Léo Dias divulgou imagens de Rodrigo e a amante no aeroporto, ele assumiu a traição a Preta e ela pediu a separação.
Além de cantora, Preta Gil também era atriz, apresentadora e uma das donas da Music2Mynd, agência de marketing com sede em São Paulo.
Ela demonstrava confiança ao longo do processo de tratamento. 'A vida é uma dádiva e muitas vezes não nos damos conta do quão lindo é o fato de estarmos vivos', declarou.
'Compreendi que não luto mais só, tenho a lealdade de meus amigos, meus fãs e família. Hoje eu sei que juntos somos infinitos. O passado já passou, vivo o presente de existir aqui e agora, e certa de que o meu futuro será ainda melhor'.