Flipar Saiba o que foi colocado na cápsula do tempo que só será aberta daqui a 6 mil anos Na década de1930 foi selada uma grande cápsula do tempo, que só poderá ser aberta daqui a seis mil anos. Sua inspiração é nos antigos egípcios e ela mostrará para as futuras civilizações um pouco de como era a Terra na época em que a cápsula foi lacrada. Por Lance

Oglethorpe University/Wikimedia Commons