Flipar Jim Carrey negocia retorno ao cinema como protagonista de novo filme O ator Jim Carrey está em negociações para protagonizar a versão live-action do clássico desenho animado 'Os Jetsons', criado pelos estúdios Hanna-Barbera, mas, até o momento, nem os representantes do ator nem os estúdios Warner Bros. comentaram oficialmente sobre a participação dele no projeto. Por Lance

Reprodução Youtube