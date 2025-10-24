Jim Carrey negocia retorno ao cinema como protagonista de novo filme

O desenho original foi exibido entre 1962 e 1963, com novas temporadas produzidas em 1985 e 1987.
Carrey havia se aposentado em 2022 após 'Sonic 2', mas voltou às telas em 'Sonic 3' em 2024 por motivos financeiros e pelo valor emocional de interpretar personagens com o 'coração'.
“Voltei a este universo porque, antes de tudo, posso interpretar um gênio, o que é um pouco exagerado. E, você sabe, é que... comprei muitas coisas e preciso do dinheiro, francamente. Sim”, declarou Carrey à Associated Press em evento de estreia do filme no Reino Unido.
Jim Carrey interpreta na franquia o gênio Robotnik, antagonista de Sonic.
Sobre o período de aposentadoria, uma fonte disse ao 'Radar Online' que Jim estava passando muito tempo no Havaí, 'escondido e mostrando pouco interesse em qualquer coisa que Hollywood tenha a oferecer'.
Carrey começou sua carreira na década de 1980 em shows de stand-up comedy e levou sua energia dos palcos para as telas, onde se destacou pelo humor físico e pelas expressivas caretas que se tornaram sua marca registrada.
Antes de estourar no cinema, Jim Carrey começou a fazer sucesso com a série de TV 'In Living Color', entre 1990 e 1992. A produção revelou outros atores e comediantes como Chris Rock e Marlon Wayans.
Jim Carrey consolidou seu status de astro de cinema em 1994, com três comédias que fizeram grande sucesso entre o público.
Em 1994, Jim Carrey estrelou a comédia 'Ace Ventura - Um Detetive Diferente', em que ele era o detetive trapalhão que tinha que recuperar o golfinho mascote do time de futebol americano Miami Dolphins.
No mesmo ano, Jim Carrey interpretou o caricato Stanley Ipkiss/Máskara no filme 'O Máskara'.
E, ainda em 1994, Jim Carrey fez o personagem Lloyd Christmas na comédia pastelão 'Debi e Loide - Dois Idiotas em Apuros'. Para dar veracidade ao personagem, ele tirou mesmo parte de um dente.
A continuidade deste 'clássico do underground' - 'Debi e Loide 2' - seria produzida apenas em 2014, mas com Jim Carrey ainda como o atrapalhado Lloyd Christmas.
Voltando à década de 1990, Jim Carrey teve o ano de 1995 também bastante agitado e produtivo.
Naquele ano, o ator esteve no filme 'Batman Eternamente' como o vilão Edward Nygma/Charada (à esquerda). Mas as dificuldades de relacionamento com o ator Tommy Lee Jones (à direita, no papel de Duas Caras) tornaram-se notórias.
Ainda em 1995, Jim Carrey estrelou 'Ace Ventura 2 - Um Maluco na África', como o detetive de animais que tenta recuperar um morcego albino muito especial.
Nos anos de 1996 e 1997, Jim Carrey fez mais duas comédias de sucesso: 'O Pentelho', como o funcionário de TV a cabo Ernie 'Chip' Douglas, e 'O Mentiroso', como o advogado Fletcher Reede, que fica impossibilitado de mentir e passa por diversos perrengues.
Em 1998, Jim Carrey ganhou seu primeiro protagonista fora da comédia escrachada, como Truman Burbank, na comédia dramática 'O Show de Truman - O Show da Vida'.
Foi com 'O Show de Truman' que Jim Carrey ganhou o primeiro Globo de Ouro, por Melhor Ator - Drama, de 1999.
O segundo Globo de Ouro viria no ano seguinte, como Melhor Ator - Comédia ou Musical, pelo papel Andy Kaufman/Tony Clifton, no filme 'O Mundo de Andy'.
A volta às comédias 'clássicas' viria no ano 2000, como Charlie Baileygates/Hank Evans no filme 'Eu, Eu Mesmo e Irene'.
No mesmo ano, ele viveu 'O Grinch', personagem clássico da época natalina: um ser verde e recluso, que odeia o Natal e tem a vida transformada por uma menina.
Jim Carrey, então, acumulou sucessos no cinema nos anos 2000, como em 'Todo Poderoso' (2003), 'Desventuras em Série' (2004), 'Brilho Eterno de Uma Mente sem Lembranças' (2004), 'As Loucuras de Dick e Jane' (2005) e 'Sim Senhor!' (2008).
Em 2007, reforçando a sua versatilidade, protagonizou um suspense dirigido por Joel Schumacher chamado 'Número 23'. Na trama, um homem fica obcecado pelo número, que ele encontra num livro obscuro.
Jim Carrey, porém, diminuiu o ritmo na última década. Seu sucesso mais recente foi no filme 'Os Pinguins do Papai' (2011). Recentemente, em 2020 e 2022, fez o Dr. Ivo 'Eggman' Robotnik nos filmes 'Sonic The Hedgehog' e 'Sonic The Hedgehog 2'.
Jim Carrey foi casado quatro vezes: com Linda Ronstadt entre 1983 e 1984, com Melissa Womer de 1987 a 1995, com Lauren Holly de 1996 a 1997 e com Jenny McCarthy de 2005 a 2010. Ele tem uma filha, Jane, e um neto chamado Jackson Riley Santana.