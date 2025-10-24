25 Anas: Ana Carolina celebra os 25 anos de carreira com turnê

No palco, coexistem as 25, ou mais, versões de Ana Carolina: a intérprete de grandes sucessos, a criadora de sonoridades diversas e a artista que mantém o olhar atento ao presente e ao futuro.
Ela declarou: “O tempo é a razão disso tudo. Revisitar meus 25 anos de carreira é essencial neste show, mas quero também que o público viaje comigo para o agora e para o que ainda está por vir. Essas novas canções refletem meu presente e antecipam os caminhos que pretendo trilhar nos próximos anos”.
A turnê 25 Anas já passou por diversas cidades e segue com novas apresentações no Brasil. Em novembro, Ana Carolina se apresenta no festival Rock the Mountain, no Rio de Janeiro. O encerramento da turnê ocorrerá em 24 de janeiro de 2026 no Rio de Janeiro.
Ana Carolina de Souza, que nasceu em 9 de setembro de 1974 em Juiz de Fora, Minas Gerais, sempre esteve imersa num ambiente musical: a avó cantava no rádio, o avô participava de atividades musicais na igreja e seus tios-avós tocavam instrumentos como piano, violino e percussão.
Seu pai faleceu quando ela tinha dois meses de vida, vítima de trombose, e ela foi criada pela mãe, Maria Aparecida, que morreu em 2023. Ela tem uma irmã e um irmão. Aos doze anos ganhou seu primeiro violão e aprendeu a tocar de forma autodidata, desenvolvendo ao longo da adolescência afinidade também com guitarra, piano, baixo e pandeiro.
Ela descobriu ter diabetes aos 16 anos de idade, condição que gerou algumas restrições e requer cuidados contínuos em sua rotina.
Na juventude, Ana Carolina ingressou brevemente no curso de Letras na Universidade Federal de Juiz de Fora, mas abandonou os estudos para se dedicar à música. Desde os 18 anos ela começou a cantar em bares de Juiz de Fora e cidades vizinhas, interpretando clássicos da MPB.
Foi durante uma dessas apresentações locais que duas estudantes de Comunicação Social, Luciana David e Keley Lopes, a descobriram e passaram a gerenciar sua carreira então emergente. Com esse apoio, ela se mudou para o Rio de Janeiro e assinou contrato com a gravadora BMG, atual Sony Music Brasil.
Seu álbum de estreia, intitulado “Ana Carolina”, foi lançado em 1999 com singles como “Garganta”, “Tô Saindo” e “Nada Pra Mim”. O disco vendeu cerca de 250 mil cópias e gerou indicações e premiações, inclusive uma nomeação ao Grammy Latino para Melhor Álbum de Pop Contemporâneo Brasileiro.
Em 2001 ela lançou o álbum “Ana Rita Joana Iracema e Carolina”, com canções de sua autoria e homenagens a compositores como Chico Buarque; o hit “Quem de Nós Dois” foi um dos mais executados nas rádios naquele ano.
O álbum seguinte, lançado em 2003, “Estampado” vendeu mais de 600 mil cópias e mescla suas apresentações ao vivo com bastidores, depoimentos e participações de músicos como Chico Buarque, João Bosco, Maria Bethânia e Seu Jorge.
Em 2004 veio o projeto conjunto com Seu Jorge: “Ana e Jorge - Ao Vivo”, com destaque para a versão em português de “The Blower’s Daughter”, intitulada “É Isso Aí”.
Lançou “Dois Quartos” em 2006, álbum duplo que refletiu amadurecimento artístico e gerou sucessos como “Rosas”.
Ana Carolina lançou em 2009 o álbum “N9ve”, oitavo de sua carreira, com nove faixas que misturam MPB, samba, bossa nova e tango eletrônico, e participações de John Legend.
A partir da década de 2010, seus lançamentos incluiu o álbum “#AC” (2013) e projetos ao vivo posteriores, inclusive participações e performances nacionais e internacionais.
Ela possui 7 álbuns de estúdio em sua discografia, além dos citados, lançou em 2019 “Fogueira em Alto Mar” e, ao longo da carreira, acumulou prêmios importantes, como oito Prêmios Multishow de Música Brasileira, três Troféus Imprensa e recebeu indicações ao Grammy Latino.
No âmbito pessoal, Ana Carolina já esteve em um relacionamento com Letícia Lima por quatro anos.