Hayden Panettiere: de grandes sucessos à batalha contra vícios

Tinha um irmão mais novo, Jansen Panettiere, que faleceu em 2023 aos 28 anos devido a uma doença cardíaca não diagnosticada. Sobre a perda, ela disse à People: “Quando o perdi, senti que tinha perdido metade da minha alma. Não importa quantos anos se passem, ele sempre vai estar do meu lado, e vou sempre estar arrasada.”