Flipar

Como é a vida na cidade mais estreita do mundo

Cenários exóticos costumam atrair a atenção de curiosos. Na China, a cidade de Yanjin gera muita curiosidade por ser 'a mais estreita do mundo'.

Por Lance
reprodução youtube

A cidade é desse jeito por conta de alguns aspectos bem particulares. Um deles é o fato dela estar localizada às margens do rio Hengjiang, cercada por altas e íngremes montanhas de ambos os lados, além de uma vegetação densa.

reprodução youtube

Esse cenário único é reforçado com prédios grandes e modernos que criam a sensação de estar em um filme distópico.

reprodução youtube

Yanjin é um condado na província de Yunnan, administrado pela cidade de Zhaotong. Sua história remonta a cerca de 200 a.C., quando se tornou o lar do povo Bo.

Wikimedia commons dgykx

A cultura local é uma mistura de influências Han e das minorias étnicas que vivem na região, como os Yi e os Bai.

flickr Gary Todd

O idioma principal falado em Yanjin é o chinês mandarim, mas também são falados dialetos locais das minorias étnicas.

reprodução youtube

Hoje em dia, quase 400 mil pessoas vivem lá, espremidas em meio às montanhas.

reprodução youtube

Um dos segredos dessas construções é que todas são erguidas sobre pilares altos, o que evita que as casas e prédios às margens do rio sejam inundados durante as chuvas intensas.

reprodução youtube

Por causa do terreno acidentado, Yanjin é cheia de curvas, o que dificulta o planejamento urbano. A cidade tem apenas 30 metros de largura no ponto mais estreito e 300 metros nas áreas mais largas.

reprodução youtube

A cidade possui um sistema de metrô que passa por túneis escavados nas montanhas, e uma única rua principal que se estende pelos cerca de 18 km de extensão total da cidade.

reprodução youtube Aerial China

A cidade também é famosa por sua história rica e cultura única. Foi um importante centro comercial de sal na Rota do 'Chá-Cavalo', durante a dinastia Ming e Qing.

?? wikimedia commons

Atualmente, a economia local se baseia principalmente na agricultura, turismo e mineração.

wikimedia commons STW932

Yanjin é um destino turístico popular para os viajantes que procuram experimentar a beleza natural e a cultura rica de Yunnan.

wikimedia commons Asteiner

Além da excentricidade da cidade em si, as principais atrações turísticas de Yanjin incluem o Vale de Yanjin (foto), a Ponte de Pedra de Shuanglong, o Templo de Baisha e as Grutas de Longyu.

reprodução youtube

Construída durante a dinastia Ming, a Ponte de Pedra de Shuanglong é conhecida por sua arquitetura tradicional e pela técnica avançada de construção em pedra.

wikimedia commons Xin

Construído durante a dinastia Ming (1368-1644), o Templo de Baisha é conhecido por sua arquitetura tradicional e por abrigar pinturas murais históricas que retratam cenas da vida cotidiana, eventos históricos e figuras religiosas.

wikimedia commons Zhangzhugang

Já as Grutas de Longyu são cavernas conhecidas por suas formações de estalactites e estalagmites únicas, que se formaram ao longo de milhares de anos.

reprodução youtube

Além do turismo, a mineração também é um importante setor da economia de Yanjin, com a extração de minerais como cobre, chumbo e zinco.

Deon Hua Unsplash

Outra atividade local muito praticada é a agricultura, principalmente os cultivos de arroz, milho e frutas sendo os principais produtos.

domínio público

