Flipar

Brasil tem maior centro comercial a céu aberto da América Latina

Fundada há 160 anos, no dia 25/03/1865, a rua 25 de Março, em São Paulo, é considerada o maior centro comercial a céu aberto da América Latina.

Por Lance
Reprodução de Youtube

Em seus primeiros anos de existência, ainda na época do Brasil imperial, mais de duas décadas antes da proclamação da República, a 25 de Março era palco de comércio modesto, com barracas e feiras ao ar livre.

Divulgação

A área em que ocorreu grande expansão urbana e resultou no que hoje é um fervilhante espaço comercial era inicialmente atravessada pelo Rio Tamanduateí, que corta a região metropolitana de São Paulo.

Domínio Público/wikimédia Commons

Até o fim do século XIX, as águas do Tamanduateí ainda corriam às margens da 25 de Março.

Divulgação

Nas décadas seguintes, enchentes devastadoras fizeram o poder público empreender obras de canalização do rio até que a 25 de Março adquirisse as características atuais.

Reprodução do Facebook Fotos Antigas

A rua, hoje uma das mais famosas de São Paulo, foi batizada com esse nome em homenagem à primeira Constituição do Brasil, outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 25 de março de 1824.

Flickr Arquivo Nacional do Brasil

Vale lembrar que essa Constituição nacional durou até 1891, quando foi promulgada a primeira carta do Brasil republicano. Já a Constituição atual foi promulgada em 1988.

Reprodução Youtube

Antes de 25 de Março, a localidade recebeu outros nomes, como rua Várzea do Glicério, rua das Sete Voltas e rua de Baixo.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Rua de Baixo era justamente o nome vigente quando o vereador Malaquias Rogério fez a proposta de mudança do nome não somente dessa como de outras vias paulistanas.

Peter Louiz/wikimédia Commons

Segundo os registros históricos, os primeiros comerciantes documentados na região eram árabes.

Emilio Pechini/Wikimédia Commons

Esses imigrantes importavam tecidos e foram, por algum tempo, os principais responsáveis pelas atividades comerciais na 25 de Março.

Instagram @rua25demarcosp

Nas décadas seguintes, o espaço comercial foi ganhando força com o desenvolvimento econômico e a crescente urbanização da cidade.

Instagram @rua25demarcosp

De acordo com o site da Prefeitura de SÃ£o Paulo, no fim da dÃ©cada de 1920 o espaÃ§o jÃ¡ tinha cerca de 580 mil habitantes e mais de 500 lojas.

ReproduÃ§Ã£o de Youtube

No final dos anos 1970 surgiram as primeiras estações de metrô próximas à região onde está localizada a 25 de Março, acelerando a dinâmica econômica da área.

Wilfredor wikimedia commons

Nos anos 1950, a 25 de Março teve um impulso decisivo com a construção de lojas permanentes e de galerias comerciais, solidificando a condição de maior comércio a céu aberto da América Latina.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na década de 1980, o espaço chegou a seu auge comercial, atraindo os moradores locais atrás de bons preços, além de turistas.

Paulo Pinto/Agência Brasil

A fama para além das fronteiras paulistanas fez a 25 de Março atrair imigrantes, como sírios, libaneses e chineses.

Rovena Rosa/Agência Brasil

Atualmente, o espaço conta com mais de 3 mil estabelecimentos comerciais e recebe em média 400 mil pessoas por dia, uma multidão à procura de produtos variados.

Paulo Pinto/Agência Brasil

Em épocas de festas, especialmente do Natal, o fluxo de consumidores mais que dobra na 25 de Março, chegando a até 1 milhão de pessoas em um único dia.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Uma das características que faz da 25 de Março um ambiente fervilhante é a variedade de produtos e preços ofertados em lojas e também por vendedores ambulantes.

Paulo Pinto/Agência Brasil

Veja Mais