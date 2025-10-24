Brasil tem maior centro comercial a céu aberto da América Latina

Em seus primeiros anos de existência, ainda na época do Brasil imperial, mais de duas décadas antes da proclamação da República, a 25 de Março era palco de comércio modesto, com barracas e feiras ao ar livre.
A área em que ocorreu grande expansão urbana e resultou no que hoje é um fervilhante espaço comercial era inicialmente atravessada pelo Rio Tamanduateí, que corta a região metropolitana de São Paulo.
Até o fim do século XIX, as águas do Tamanduateí ainda corriam às margens da 25 de Março.
Nas décadas seguintes, enchentes devastadoras fizeram o poder público empreender obras de canalização do rio até que a 25 de Março adquirisse as características atuais.
A rua, hoje uma das mais famosas de São Paulo, foi batizada com esse nome em homenagem à primeira Constituição do Brasil, outorgada pelo imperador Dom Pedro I em 25 de março de 1824.
Vale lembrar que essa Constituição nacional durou até 1891, quando foi promulgada a primeira carta do Brasil republicano. Já a Constituição atual foi promulgada em 1988.
Antes de 25 de Março, a localidade recebeu outros nomes, como rua Várzea do Glicério, rua das Sete Voltas e rua de Baixo.
Rua de Baixo era justamente o nome vigente quando o vereador Malaquias Rogério fez a proposta de mudança do nome não somente dessa como de outras vias paulistanas.
Segundo os registros históricos, os primeiros comerciantes documentados na região eram árabes.
Esses imigrantes importavam tecidos e foram, por algum tempo, os principais responsáveis pelas atividades comerciais na 25 de Março.
Nas décadas seguintes, o espaço comercial foi ganhando força com o desenvolvimento econômico e a crescente urbanização da cidade.
No final dos anos 1970 surgiram as primeiras estações de metrô próximas à região onde está localizada a 25 de Março, acelerando a dinâmica econômica da área.
Nos anos 1950, a 25 de Março teve um impulso decisivo com a construção de lojas permanentes e de galerias comerciais, solidificando a condição de maior comércio a céu aberto da América Latina.
Na década de 1980, o espaço chegou a seu auge comercial, atraindo os moradores locais atrás de bons preços, além de turistas.
A fama para além das fronteiras paulistanas fez a 25 de Março atrair imigrantes, como sírios, libaneses e chineses.
Atualmente, o espaço conta com mais de 3 mil estabelecimentos comerciais e recebe em média 400 mil pessoas por dia, uma multidão à procura de produtos variados.
Em épocas de festas, especialmente do Natal, o fluxo de consumidores mais que dobra na 25 de Março, chegando a até 1 milhão de pessoas em um único dia.
Uma das características que faz da 25 de Março um ambiente fervilhante é a variedade de produtos e preços ofertados em lojas e também por vendedores ambulantes.