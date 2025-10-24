Flipar Muita gente aprendeu errado: veja os verdadeiros pontos extremos do Brasil Já ouviu a expressão 'Do Oiapoque ao Chuí'? Ela designava pontos extremos do Brasil. Mas era um equívoco. fique perto do extremo norte brasileiro, o Cabo Orange, no rio Oiapoque (Amapá), está situado 84,5 km ao sul do verdadeiro ponto extremo: Monte Caburaí (Roraima). Por Lance

reprodução brainly.com.br