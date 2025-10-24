Muita gente aprendeu errado: veja os verdadeiros pontos extremos do Brasil

O Brasil tem dimensões continentais. São mais de 8,5 milhões de km²: uma área maior do que todos os outros países da América do Sul, juntos.
Do extremo norte ao extremo sul, o Brasil tem 4.394 km de distância. Já do extremo leste ao extremo oeste, são 4.319 km. Veja nesta galeria onde ficam os extremos de nosso país.
Monte Caburaí: É o ponto mais ao norte do Brasil.
Fica no município de Uiramutã, na Serra do Caburaí, no estado de Roraima, e faz fronteira com a Guiana. O monte tem mais 1.456m de altitude.
O município de Uiramutã abriga grandes reservas indígenas e também possui um parque nacional, preservado pela legislação.
Ele tem um marco da fronteira tríplice de Brasil-Guiana-Venezuela. Tem cerca de 10 mil habitantes e fica a 279km da capital Boa Vista.
Arroio Chuí: É o ponto mais ao sul do Brasil. É um curso de água que nasce num pequeno pântano no município de Santa Vitória do Palmar (Rio Grande do Sul).
O Arroio Chuí corta a cidade que tem justamente esse nome: Chuí. Depois vira a leste, para desaguar no Oceano Atlântico, junto à Praia da Barra do Chuí
O ponto exato que caracteriza o extremo leste fica numa curva do arroio, localizada a uma distância de 2,7 quilômetros da foz.
O município de Chuí (RS) é a cidade mais meridional do Brasil. Fica na fronteira com o Uruguai. Tem 6.500 habitantes. Muitos são uruguaios e árabes palestinos que imigraram (em geral, comerciantes). Fica a 525km da capital Porto Alegre.
Ponta do Seixas: É o ponto mais a leste do Brasil. Fica localizada na cidade de João Pessoa, a capital do estado da Paraíba.
Fica a 14 km do centro da cidade e 3 km ao sul do bairro mais a leste da cidade, o Cabo Branco. O nome Seixas se origina de uma família de fazendeiros do século XVII.
A Ponta do Seixas também é o ponto mais a leste do continente americano, já que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Ao lado da ponta do Seixas, sobre uma falésia constantemente erodida pelas ondas, fica o farol do Cabo Branco.
Serra do Divisor: Esse é o ponto que fica mais a oeste do Brasil.Também é chamado de Serra da Contamana , o seu nome peruano, já que está na fronteira entre os dois países.
É uma cordilheira rochosa no Acre. Faz divisa com a região de Ucayali, no Peru. O ponto mais a oeste fica na nascente do rio Moa, que corta a região.
No local fica o Parque Nacional da Serra do Divisor, unidade de conservação que se espalha pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves. O ponto mais elevado da cordilheira tem 609m de altitude.
São estes os extremos do nosso Brasil: Norte, Sul, Leste e Oeste. Belos lugares brm distantes uns dos outros no pais, com características próprias e muita beleza natural.