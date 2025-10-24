Após sucessivos divórcios, Jennifer Lopez revela que não aguenta mais se casar: ‘Chega disso’

Durante um show na Europa, a artista reagiu a um fã que segurava um cartaz com um pedido inusitado.
'J Lo, casa comigo?', dizia o cartaz. Ela foi direta: 'Eu acho que chega disso. Eu já tentei isso algumas vezes'.
A trajetória de Jennifer Lopez — amorosa e artística — sempre teve grande destaque na mídia. Relembre os momentos mais marcantes da sua vida!
Também conhecida como J.Lo, Jennifer Lopez completa 55 anos neste dia 24 de julho de 2025. Ela nasceu em 1969, no bairro do Bronx, em Nova York.
De ascendência porto-riquenha, Lopez começou sua carreira artística em 1987, quanto atuou no filme 'Jovens em Conflito'.
No início dos anos 1990, interpretou uma dançarina na série de comédia 'In Living Color'.
Um ano depois, Lopez se mudou para Los Angeles e passou a participar de vários videoclipes de música, como 'That's the Way Love Goes', de Janet Jackson.
Lopez continuou atuando em séries de TV na década de 1990, como 'South Central' e 'Hotel Malibu', mas também em filmes como 'Minha Família', de 1995, e 'Jack', de 1996.
Em 1997, se tornou a primeira atriz latina mais bem paga da história ao interpretar a lendária cantora Selena Quintanilla no filme 'Selena'.
Outros filmes marcantes da carreira de Lopez como atriz foram 'Anaconda', de 1997, 'Um Lugar Para Recomeçar', de 2005, 'As Golpistas', de 2019, e 'Imparável', de 2024.
Sua carreira como cantora teve início em 1999, com o lançamento do álbum 'On the 6', no qual apresentou sucessos como 'If You Had My Love' e 'Waiting for Tonight'.
A partir daí, J.Lo se consolidou como uma estrela do pop e do R&B lançando sucessos como 'Jenny from the Block', 'On the Floor' e 'Dance Again'.
Ao todo, foram nove Ã¡lbuns lanÃ§ados, incluindo 'This Is Me... Then', de 2002, 'Rebirth', de 2005, e o mais recente 'This Is Me... Now', lanÃ§ado em 2024.
Além de cantora e atriz, Lopez também é uma empresária de sucesso, com linhas de roupas, produtos de beleza e perfumes (como o famoso Glow).
Em 1996, enquanto namorava o rapper 'Diddy' Sean Combs, Lopez e ele se envolveram em um tiroteio em uma boate de Nova York e os dois chegaram a ser presos sob acusação de posse ilegal de arma e bens roubados.
Horas depois, JLo foi liberada e todas as acusações contra ela foram retiradas.
A cantora foi casada com o ator cubano Ojani Noa, entre 1997 e 1998, seguido pela breve união com o dançarino Cris Judd, de 2001 a 2003.
Porém, o matrimônio mais midiático da cantora foi com o ator Ben Affleck. Eles começaram a namorar em 2002, terminaram em 2003 e reataram em 2021, 17 anos depois.