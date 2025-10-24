Cientistas descobrem primeiro ‘lar’ do Homo Sapiens fora da África

Há cerca de 60 mil a 70 mil anos, o Homo sapiens começou deixar o continente africano e se espalhar pelo mundo. No entanto, até agora existiam poucas evidências do que tinha acontecido depois disso.
Os cientistas fizeram uso de evidências da genética e estudo de fósseis para entender ecossistemas antigos e chegar até as descobertas do estudo, que foi publicado na revista Nature Communications.
Com isso, os pesquisadores descobriram que o Planalto Persa foi crucial para os primeiros humanos que saíram da África.
Por cerca de 20 mil anos, estima-se que essa região pode ter sido um local importante para a população humana crescer e se desenvolver antes de se espalhar pela Eurásia e outros lugares.
Ou seja, a descoberta mostra que os ancestrais de todas as pessoas que não são africanas hoje em dia viveram no Planalto Persa.
Em resumo, se você tem herança genética da Europa, Ásia, Américas ou Oceania, é provável que alguns dos seus ancestrais tenham vivido bastante tempo nessa região.
Rodeado pelo Mar Cáspio, pelo Golfo Pérsico e pelo Mediterrâneo, o Planalto Persa é uma vasta região elevada localizada no sudoeste da Ásia.
A posição privilegiada da região era ideal por ser um ponto de partida para muitas migrações em direção à Eurásia.
'A descoberta elucida uma porção de 20.000 anos da história do Homo sapiens fora da África[...] e lança luz sobre as relações entre várias populações euroasiáticas, fornecendo pistas cruciais para entender a história demográfica de nossa espécie na Europa, no Leste Asiático e na Oceania', disse Leonardo Vallini, primeiro autor do estudo e pesquisador da Universidade de Pádua, na Itália.
Os pesquisadores estudaram o DNA de populações pré-históricas e modernas e descobriram que aqueles que viviam perto do Planalto Persa têm conexões familiares próximas com os primeiros que saíram da África.
Os cientistas também usaram um modelo para recriar as condições daquele ambiente na época e conseguiram provar que essa região era mais 'favorável' do que outros lugares para os que saíram da África naquela época.
Os pesquisadores afirmam que o estudo destaca a importância de continuar as escavações arqueológicas no Planalto Persa. Isso ajudaria a entender melhor a história da região e da humanidade como um todo. Descubra mais sobre o Planalto Persa!
O Planalto Persa compõe a maior parte do território iraniano, definindo sua topografia montanhosa e clima árido. O lugar foi o lar de grandes impérios da antiguidade, como o Império Aquemênida (Persa), que influenciou profundamente a cultura e identidade iraniana.
Essas e outras civilizações deixaram um legado duradouro, incluindo a arquitetura impressionante, como as antigas cidades de Persépolis e Pasárgada, e a arte e literatura persas.
AlÃ©m de abranger grande parte do territÃ³rio do IrÃ£, o Planalto Persa engloba porÃ§Ãµes menores do AfeganistÃ£o, PaquistÃ£o, TurcomenistÃ£o e AzerbaijÃ£o.
A conexão entre o Planalto Persa e o Irã é profunda e histórica. A região foi o berço de diversas civilizações antigas, incluindo a dos persas, que deram origem ao nome 'Pérsia', utilizado para se referir ao Irã até 1935.
A rica história do Planalto Persa se reflete na cultura iraniana, com elementos como a língua persa, a culinária e as tradições folclóricas.
O Zoroastrismo, por exemplo, religião oficial do Império Persa, ainda é praticado por uma minoria no Irã, demonstrando a herança cultural do planalto.
Hoje o Irã conta com uma população majoritariamente jovem de mais de 87 milhões de pessoas. A capital, Teerã (foto), é uma metrópole moderna e cosmopolita, enquanto cidades como Isfahan e Shiraz guardam um rico legado histórico.
A população do Irã é predominantemente composta por persas, mas também inclui várias outras etnias, como curdos, árabes e turcomanos. A língua oficial é o persa, e a maioria da população pratica o islamismo xiita, que é a religião oficial do país.