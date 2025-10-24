Cientistas descobrem primeiro ‘lar’ do Homo Sapiens fora da África

'A descoberta elucida uma porção de 20.000 anos da história do Homo sapiens fora da África[...] e lança luz sobre as relações entre várias populações euroasiáticas, fornecendo pistas cruciais para entender a história demográfica de nossa espécie na Europa, no Leste Asiático e na Oceania', disse Leonardo Vallini, primeiro autor do estudo e pesquisador da Universidade de Pádua, na Itália.