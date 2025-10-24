Flipar

Cientistas descobrem primeiro ‘lar’ do Homo Sapiens fora da África

De acordo com informações da IFLScience, um grupo de cientistas fez uma descoberta do que teria sido o primeiro 'lar' do Homo sapiens fora da África.

wikimedia commons MUSE

Há cerca de 60 mil a 70 mil anos, o Homo sapiens começou deixar o continente africano e se espalhar pelo mundo. No entanto, até agora existiam poucas evidências do que tinha acontecido depois disso.

wikimedia commons Jakub Ha?un

Os cientistas fizeram uso de evidências da genética e estudo de fósseis para entender ecossistemas antigos e chegar até as descobertas do estudo, que foi publicado na revista Nature Communications.

kjpargeter/Freepik

Com isso, os pesquisadores descobriram que o Planalto Persa foi crucial para os primeiros humanos que saíram da África.

flickr Taro Taylor

Por cerca de 20 mil anos, estima-se que essa região pode ter sido um local importante para a população humana crescer e se desenvolver antes de se espalhar pela Eurásia e outros lugares.

wikimedia commons Mardetanha

Ou seja, a descoberta mostra que os ancestrais de todas as pessoas que não são africanas hoje em dia viveram no Planalto Persa.

wikimedia commons Mr.minoque

Em resumo, se você tem herança genética da Europa, Ásia, Américas ou Oceania, é provável que alguns dos seus ancestrais tenham vivido bastante tempo nessa região.

flickr Ryan Somma

Rodeado pelo Mar Cáspio, pelo Golfo Pérsico e pelo Mediterrâneo, o Planalto Persa é uma vasta região elevada localizada no sudoeste da Ásia.

Terpsichores wikimedia commons

A posição privilegiada da região era ideal por ser um ponto de partida para muitas migrações em direção à Eurásia.

domínio público

'A descoberta elucida uma porção de 20.000 anos da história do Homo sapiens fora da África[...] e lança luz sobre as relações entre várias populações euroasiáticas, fornecendo pistas cruciais para entender a história demográfica de nossa espécie na Europa, no Leste Asiático e na Oceania', disse Leonardo Vallini, primeiro autor do estudo e pesquisador da Universidade de Pádua, na Itália.

Neanderthal-Museum, Mettmann/Wikimedia Commons

Os pesquisadores estudaram o DNA de populações pré-históricas e modernas e descobriram que aqueles que viviam perto do Planalto Persa têm conexões familiares próximas com os primeiros que saíram da África.

Miroslaw Miras por Pixabay

Os cientistas também usaram um modelo para recriar as condições daquele ambiente na época e conseguiram provar que essa região era mais 'favorável' do que outros lugares para os que saíram da África naquela época.

nasa / domínio público

Os pesquisadores afirmam que o estudo destaca a importância de continuar as escavações arqueológicas no Planalto Persa. Isso ajudaria a entender melhor a história da região e da humanidade como um todo. Descubra mais sobre o Planalto Persa!

wikimedia commons Tabitha Lawrence

O Planalto Persa compõe a maior parte do território iraniano, definindo sua topografia montanhosa e clima árido. O lugar foi o lar de grandes impérios da antiguidade, como o Império Aquemênida (Persa), que influenciou profundamente a cultura e identidade iraniana.

flickr Ninara

Essas e outras civilizações deixaram um legado duradouro, incluindo a arquitetura impressionante, como as antigas cidades de Persépolis e Pasárgada, e a arte e literatura persas.

wikimedia commons ArminAmirian

AlÃ©m de abranger grande parte do territÃ³rio do IrÃ£, o Planalto Persa engloba porÃ§Ãµes menores do AfeganistÃ£o, PaquistÃ£o, TurcomenistÃ£o e AzerbaijÃ£o.

wikimedia commons Uwe Dedering

A conexão entre o Planalto Persa e o Irã é profunda e histórica. A região foi o berço de diversas civilizações antigas, incluindo a dos persas, que deram origem ao nome 'Pérsia', utilizado para se referir ao Irã até 1935.

wikimedia commons Mostafameraji

A rica história do Planalto Persa se reflete na cultura iraniana, com elementos como a língua persa, a culinária e as tradições folclóricas.

Lumière Rezaie Unsplash

O Zoroastrismo, por exemplo, religião oficial do Império Persa, ainda é praticado por uma minoria no Irã, demonstrando a herança cultural do planalto.

wikimedia commons Arteen Arakel Lalabekyan

Hoje o Irã conta com uma população majoritariamente jovem de mais de 87 milhões de pessoas. A capital, Teerã (foto), é uma metrópole moderna e cosmopolita, enquanto cidades como Isfahan e Shiraz guardam um rico legado histórico.

wikimedia commons

A população do Irã é predominantemente composta por persas, mas também inclui várias outras etnias, como curdos, árabes e turcomanos. A língua oficial é o persa, e a maioria da população pratica o islamismo xiita, que é a religião oficial do país.

sina drakhshani Unsplash

