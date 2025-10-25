Escavação revela ferramentas de 1,5 milhão de anos, feitas com ossos

Ao todo, foram achadas 27 ferramentas, com formato de facas e quase 40 cm de comprimento.
Os itens estavam no desfiladeiro de Olduvai, na Tanzânia. É um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, conhecido como o “berço da humanidade”.
Ali foram encontrados fósseis de hominídeos com até 1,9 milhão de anos, fundamentais para entender a evolução humana. Segundo o estudo, as ferramentas podem ter sido feitas por Homo erectus (foto) ou Paranthropus boisei.
Até então, as ferramentas ósseas mais antigas conhecidas tinham cerca de 500 mil anos. Já as ferramentas de pedra mais antigas datam de 3,3 milhões de anos.
Os artefatos encontrados foram lapidados a partir de ossos de grandes mamíferos, como elefantes, hipopótamos e bovinos.
O estudo também aponta que provavelmente os ossos eram usados não como armas de caça, mas para remover carne de carcaças.
“Não acreditamos que eles estivessem caçando esses animais. Eles provavelmente estavam se alimentando dos animais já mortos”, disse Ignacio de la Torre, pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisa Espanhol.
Essas ferramentas representam um avanço tecnológico significativo, pois expandem o repertório de matérias-primas utilizadas pelos primeiros hominídeos, que até então se limitavam principalmente a ferramentas de pedra.
A descoberta sugere avanços cognitivos e técnicos, já que esses hominídeos adaptaram conhecimentos de trabalho com pedras para manipular ossos.
Os ossos são estruturas rígidas que compõem o esqueleto dos vertebrados, incluindo os seres humanos.
Eles desempenham funções essenciais, como sustentação do corpo, proteção de órgãos vitais (como o cérebro, coração e pulmões), armazenamento de minerais (cálcio e fósforo) e produção de células sanguíneas (na medula óssea).
Os ossos são formados por uma matriz orgânica (composta principalmente por colágeno, uma proteína que confere flexibilidade e resistência) e uma matriz inorgânica (composta por minerais, como cálcio e fósforo, que conferem dureza e rigidez).
Além disso, os ossos contêm células especializadas, como osteoblastos (que produzem osso novo), osteoclastos (que reabsorvem osso) e osteócitos (que mantêm a estrutura óssea).
Nos dias de hoje, o uso de ossos tem sido substituído por materiais sintéticos em muitas aplicações, mas ainda há um nicho de artesanato e tradição em que os ossos continuam sendo usados. Veja exemplos!
Arte e artesanato: Ossos podem ser usados para criar esculturas, joias e adornos decorativos.
Ferramentas e utensílios: Em algumas culturas, ossos são utilizados para fazer cabos de facas, agulhas ou ferramentas artesanais.
Instrumentos musicais: Certos instrumentos, como flautas ou chocalhos, podem ser feitos de ossos.
Alimentação animal: Farinha de ossos ainda pode ser usada como suplemento nutricional para animais.
Medicina e pesquisa: Ossos são estudados para entender doenças ósseas e desenvolver tratamentos.