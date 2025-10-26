A inspiração de Versalhes para a construção de palácios na Europa; luxo, estilo e imponência

A versão atual do Palácio de Versalhes foi construída no século 17 sob ordens do Rei Luís XIV e serviu como centro do poder político do Antigo Regime até a Revolução de 1789.
O Château de Versailles, como é conhecido, fica localizado na cidade de Versalhes, a cerca de 20 km a sudoeste de Paris.
A Galeria dos Espelhos é uma das salas mais famosas do palácio. Com 73 metros de comprimento, o espaço conta com 357 espelhos que refletem a luz das 17 janelas arcadas que se abrem para os jardins.
Já os belíssimos Jardins de Versalhes estendem-se por quase 800 hectares, com fontes, lagos, esculturas e canteiros de flores cuidadosamente planejados.
Devido à sua imponência e importância histórica, o Palácio de Versalhes inspirou a construção de vários outros palácios pelo mundo; conheça alguns!
Palácio de Schönbrunn (Viena, Áustria): Considerado o 'Versalhes de Viena', Schönbrunn foi construído no século 17 como residência de verão para os Habsburgos.
Palácio de La Granja de San Ildefonso (Segóvia, Espanha): Esse palácio espanhol do século 18 foi inspirado por Versalhes tanto em sua arquitetura quanto em seus jardins.
Foi mandado construir por Filipe V, neto de Luís XIV, que cresceu em Versalhes. A disposição dos jardins e fontes é uma homenagem direta ao modelo francês.
Palácio Real de Caserta (Nápoles, Itália): Construído pelo rei Carlos VII de Nápoles em meados do século 18, foi muitas vezes comparado a Versalhes pela sua grandeza.
Projetado por Luigi Vanvitelli no século XVIII, a pedido de Carlos de Bourbon, também neto de Luís XIV. É considerado a “Versalhes italiana”, com dimensões monumentais e eixo central simétrico.
Palácio de Blenheim (Oxfordshire, Reino Unido): Foi construído entre 1705 e 1722 para John Churchill, 1º Duque de Marlborough, como um presente da nação britânica.
Embora monumental, o Blenheim tem estilo barroco inglês e finalidade militar e comemorativa (vitória sobre os franceses). Há ecos da grandiosidade de Versalhes, mas sem o mesmo refinamento ornamental ou propósito cortesão.
Palácio de Queluz (Lisboa, Portugal): Construído no século 18 para a família real portuguesa, é chamado de 'Versalhes Português'. Projetado num momento em que o rococó e o neoclássico francês estavam em voga. Versalhes serviu como modelo estético, sobretudo nos jardins e nos salões decorados com espelhos e dourados.
Palácio de Drottningholm (Ilha de Lovön, Suécia): Construído no século 17, esse palácio foi ampliado e redesenhado no século 18. Tem jardins e eixos visuais típicos do modelo francês. É chamado, inclusive, de “Versalhes sueco”
Powerscourt House (Wicklow, Irlanda): Neste caso, a influência de Versalhes é nos jardins. O palácio original é georgiano, mas seus jardins do século XIX foram redesenhados inspirando-se nos de Versalhes e Schönbrunn, com terraços, fontes e simetria clássica.
Palácio de Herrenchiemsee (Ilha de Herreninsel, Alemanha): Mandado construir por Luís II da Baviera como homenagem direta a Luís XIV, o “Rei Sol”. A planta interna e o Salão dos Espelhos são recriações deliberadas do original francês.