Flipar

A inspiração de Versalhes para a construção de palácios na Europa; luxo, estilo e imponência

Uma das atrações mais populares da França, o Palácio de Versalhes é um dos mais luxuosos e imponentes do mundo.

Por Lance
Imagem de StockSnap por Pixabay

A versão atual do Palácio de Versalhes foi construída no século 17 sob ordens do Rei Luís XIV e serviu como centro do poder político do Antigo Regime até a Revolução de 1789.

Kirandeep Singh Walia pexels

O Château de Versailles, como é conhecido, fica localizado na cidade de Versalhes, a cerca de 20 km a sudoeste de Paris.

wikimedia commons ToucanWings

A Galeria dos Espelhos é uma das salas mais famosas do palácio. Com 73 metros de comprimento, o espaço conta com 357 espelhos que refletem a luz das 17 janelas arcadas que se abrem para os jardins.

flickr Jorge Láscar

Já os belíssimos Jardins de Versalhes estendem-se por quase 800 hectares, com fontes, lagos, esculturas e canteiros de flores cuidadosamente planejados.

wikimedia commons Thomas1313

Devido à sua imponência e importância histórica, o Palácio de Versalhes inspirou a construção de vários outros palácios pelo mundo; conheça alguns!

wikimedia commons ToucanWings

Palácio de Schönbrunn (Viena, Áustria): Considerado o 'Versalhes de Viena', Schönbrunn foi construído no século 17 como residência de verão para os Habsburgos.

pexels Philipp Deus

Palácio de La Granja de San Ildefonso (Segóvia, Espanha): Esse palácio espanhol do século 18 foi inspirado por Versalhes tanto em sua arquitetura quanto em seus jardins.

wikimedia commons Pedro M. Martínezv

Foi mandado construir por Filipe V, neto de Luís XIV, que cresceu em Versalhes. A disposição dos jardins e fontes é uma homenagem direta ao modelo francês.

Protocultura por Pixabay

Palácio Real de Caserta (Nápoles, Itália): Construído pelo rei Carlos VII de Nápoles em meados do século 18, foi muitas vezes comparado a Versalhes pela sua grandeza.

wikimedia commons Carlo Pelagalli

Projetado por Luigi Vanvitelli no século XVIII, a pedido de Carlos de Bourbon, também neto de Luís XIV. É considerado a “Versalhes italiana”, com dimensões monumentais e eixo central simétrico.

wikimedia commons Badadaba

Palácio de Blenheim (Oxfordshire, Reino Unido): Foi construído entre 1705 e 1722 para John Churchill, 1º Duque de Marlborough, como um presente da nação britânica.

Jenny Bowden por Pixabay

Embora monumental, o Blenheim tem estilo barroco inglês e finalidade militar e comemorativa (vitória sobre os franceses). Há ecos da grandiosidade de Versalhes, mas sem o mesmo refinamento ornamental ou propósito cortesão.

wikimedia commons DeFacto

Palácio de Queluz (Lisboa, Portugal): Construído no século 18 para a família real portuguesa, é chamado de 'Versalhes Português'. Projetado num momento em que o rococó e o neoclássico francês estavam em voga. Versalhes serviu como modelo estético, sobretudo nos jardins e nos salões decorados com espelhos e dourados.

flick Heribert Bechen

Palácio de Drottningholm (Ilha de Lovön, Suécia): Construído no século 17, esse palácio foi ampliado e redesenhado no século 18. Tem jardins e eixos visuais típicos do modelo francês. É chamado, inclusive, de “Versalhes sueco”

wikimedia commons Pudelek

Powerscourt House (Wicklow, Irlanda): Neste caso, a influência de Versalhes é nos jardins. O palácio original é georgiano, mas seus jardins do século XIX foram redesenhados inspirando-se nos de Versalhes e Schönbrunn, com terraços, fontes e simetria clássica.

wikimedia commons DXR

Palácio de Herrenchiemsee (Ilha de Herreninsel, Alemanha): Mandado construir por Luís II da Baviera como homenagem direta a Luís XIV, o “Rei Sol”. A planta interna e o Salão dos Espelhos são recriações deliberadas do original francês.

Jürgen por Pixabay

Veja Mais