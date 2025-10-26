Flipar

Cidades mais antigas do mundo são museus a céu aberto

Existem cidades que são verdadeiros museus a céu aberto. Muito antigas, mantêm ruínas de cada fase da história. Veja algumas das cidades mais antigas do mundo!

Por Lance
Tango7174 - wikimedia commons

JERICÓ (Palestina) - Estima-se que tenha 11.000 anos. Fica a 8 km do Mar Morto e a 27 km de Jerusalém. Fica 270 metros abaixo do nível do mar, sendo também a cidade mais baixa do planeta.

Mujaddara wikimedia commons

Tem importantes sítios arqueológicos de diferentes épocas da história. É descrita no Velho Testamento como a 'Cidade das Palmeiras', com áreas arborizadas onde a população se estabelecia à margem do rio Jordão.

Imagem de gareththeobalditfyou por Pixabay

DAMASCO (Síria) - A capital do país tem mais de 4.000 anos. É a mais antiga capital do mundo. Colonizada pela primeira vez no segundo milênio a.C., foi capital do Califado Omíada entre 661 e 750

Jerzy Strzelecki wikimedia commons

Damasco tem monumentos históricos que são ícones, como Mesquita Omíada, Cidade Velha, Castelo de Damasco e ruínas de templos, como o de Júpiter (foto).

Ai@ce - wikimedia commons

BIBLOS (Líbano) - Supõe-se ter sido ocupada pela primeira vez entre 8.800 e 7.000 a.C. Mas caraterísticas urbanas são datadas de 3.000 a.C

Orient wikimedia commons

Biblos fica na costa do Mediterrâneo, a 42 km da capital Beirute. Passou por diversas fases na história, tendo heranças fenícia, romana e bizantina.

Karin Jain wikimedia commons

Com o nome de Gibelet ou Giblet, foi uma base militar importante no século 11. As ruínas do castelo das Cruzadas está entre as mais espetaculares construções do país.

Heretiq wikimedia commons

XIAN (China) - A cidade tem mais de 3 100 anos de história e era conhecida como Chang'an até a Dinastia Ming.

chensiyuan wikimedia commons

É a capital da província de Xianxim. Situa-se no vale do rio Wei. Foi a capital da China ao longo de várias dinastias: Qin (255 a 206 a.C.), Han (202 a.C. a 25 d.C.) e Tang (618 a 907).

ASDFGH wikimedia commons

A cidade é um sítio arqueológico que abriga as famosas esculturas em terracota 'Exército de Xian', uma coleção de mais de 8.000 figuras de soldados construídas para proteger o túmulo do imperador Qin Shi Huang.

Imagem de Christel SAGNIEZ por Pixabay

ATENAS (Grécia) - São 3.400 anos de história, sendo considerada o berço da civilização ocidental e da democracia, além de espaço de reflexão.

Dias12 por Pixabay

Atenas se consagrou como centro artístico e filosófico desde a Antiguidade. A Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles tiveram pensadores com influência universal.

Imagem de Michel por Pixabay

ROMA (Itália) - Com cerca de 3 mil anos, é uma cidade que, ao longo da história, foi o retrato de um grande poder de dominação no mundo.

Spencer Davis Unsplash

Tem ruínas valiosas, como o Fórum e o Coliseu, que revelam a força do Império Romano. A sua civilização exerce até hoje influência no Ocidente com legado em Direito, Arquitetura, Artes, Literatura e Religião, entre outras áreas.

Imagem de dawndusk por Pixabay

A cidade tem pontos de destaque como as Ruínas do Serapeu (foto), local que chegou a abrigar material da clássica biblioteca de Alexandria, fundada no século 3 a.C e destruída no ano 250.

Daniel Mayer wikimedia commons

CARTAGO (Tunísia)- Fundada no século 9 a.C, era o centro comercial mais importante do Mediterrâneo e uma das cidades mais ricas da Antiguidade.

Domínio público

A cidade tem diversas ruínas e pontos de grande interesse arqueológico, histórico e turístico, como os Túneis de Cartago, o Teatro Romano e o Museu Nacional de Cartago.

Digr wikimedia commons

POMPEIA (Itália)- Fundada por volta do século 6 a.C. , foi destruída com a erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 d.C.. A chuva de cinzas sepultou a cidade, que só foi redescoberta em 1748.

Imagem Freepik

Suas ruínas estão entre as atrações mais procuradas da Itália. E a presença do monte Vesúvio ao fundo ainda impressiona. Todas as pessoas morreram, ou atingidas pela chuva de cinzas e pedras do vulcão, ou intoxicadas.

ElfQrion wikimedia commons

Durante muito tempo se pensou que havia corpos petrificados de pessoas que morreram em Pompeia. Mas arqueólogos esclareceram que, na verdade, são moldes de gesso

Lancevortex/Wikimédia Commons

