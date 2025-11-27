Animais

Pra quem não viu: Elefante foge de parque, invade mercado e só sai após comer doces

Um elefante escapou do Parque Nacional Khao Yai, na Tailândia, e invadiu um mercado em Moo Si, nas proximidades da reserva, no dia 1/6.

Segundo a administração do parque, ele se chama Plai Biang Lek e tem 25 anos. Quando os agentes chegaram, o animal estava terminando suas 'degustações'.

O dono do mercado disse que estava atendendo clientes quando viu o elefante entrando na loja. Houve correria. Mas o animal até que foi 'cuidadoso' nos estreitos corredores, pois, segundo o comerciante, o prejuízo equivale a R$ 175. Ou seja, o animal não saiu quebrando tudo.

Os elefantes estão entre os animais mais interessantes do planeta. São os maiores mamíferos terrestres do mundo. Fazem sucesso em parques e zoológicos.

Na Tailândia, os elefantes fazem parte dos cultos do Budismo - como veremos adiante - e também são muito usados no turismo, para passeios. Confira detalhes sobre eles.

Há duas duas espécies de elefnte: o africano e o asiático. O animal tem até uma data comemorativa (12 de agosto) para alertar sobre a campanha contra a caça ilegal.

O elefante africano é mais alto, com orelhas e presas maiores. Tem entre 2,5 e 4 metros e pesa de 2 a 6,3 toneladas.

Ele se espalha pelas savanas da África Subsaariana e pelas florestas tropicais da África Central e Ocidental.

O elefante asiático, menor que o africano, mede de 2 a 3 metros, com 2 a 5 toneladas de peso.

Ele vive no sudeste asiático (Índia, Nepal) e na região de Bornéu.

O maior elefante já registrado pesava 10 toneladas, com quase 4 metros de altura.

A gestação dos elefantes é a mais longa do mundo: 22 meses. E bebês elefantes já nascem com cerca de 90 quilos.

Elefantes não temem ratos (isso é mito popular). Elefantes têm medo é de abelhas e emitem um som de alerta quando percebem a presença desses insetos.

Os elefantes vivem em grupos e se juntam para formar um círculo de proteção quando surge um perigo. Os mais fracos ficam no meio.

Os elefantes são carinhosos uns com os outros. E percebem o humor da 'família'. Se um elefante morre, eles passam por luto, cobrindo o corpo.

O elefante tem uma audição muito boa. Consegue escutar ruídos baixos na proximidade e detecta sons a 8 km de distância.

As orelhas do elefante têm pequenas veias que ajudam a dispersar o calor, mantendo a temperatura corporal do animal.

Os elefantes têm ótima memória e são capazes de aprender atividades e recordar-se de caminhos percorridos.

Os elefantes estão entre os poucos animais que se reconhecem no espelho (assim como golfinhos e macacos).

Os elefantes não comem amendoim, embora essa lenda tenha se disseminado em desenhos animados.

Os elefantes são herbívoros. Comem, em média, 125 quilos de plantas, frutas, capim e folhagens por dia.

Os elefantes têm 24 dentes ao longo da vida. Usam os 4 da frente na mastigação, mas, quando ficam gastos, passam a morder com os de trás. Quando perdem os dentes, são ajudados por outros elefantes a se alimentar.

Um elefante bebe, em média, 200 litros de água por dia. A tromba é formada pela junção do nariz com o lábio superior. Tem mais de 100 mil músculos. E permite que o elefante arranque até galhos de árvore.

A tromba do elefante suga, de uma só vez, 10 litros de água. E despeja o líquido na boca ou sobre o corpo para o banho. Elefantes adoram água. Da mesma forma, também é pela tromba que os elefantes respiram.

A tromba também é usada para interação social com as pessoas ou com outros animais.

Apesar do peso, elefantes conseguem se movimentar pela na água. Eles usam a força das pernas e a capacidade de flutuar para atravessar rios e lagos.

A pele dos elefantes, ao contrário do que aparenta, é sensível e ele logo percebe se um inseto pousar no seu corpo. Para protegê-la do sol, eles se revestem de areia e lama.

Elefantes dormem em pé ou deitados de lado, durante três a seis horas por dia.

Os elefantes estão entre os animais mais queridos das crianças. Na animação, o mais famoso é Dumbo, da Disney, um elefante bebê de circo que tem orelhas muito grandes e, por isso, faz o que nenhum outro consegue: voar.

Na Tailândia, país em que 95% das pessoas são budistas, os elefantes são sagrados, símbolo de prosperidade e bem-estar.

Os elefantes têm uma grande importância para os seguidores do Budismo. Diz a lenda que a Rainha Maya sonhou que um elefante entrou por sua axila indo até o ventre. E ela percebeu que estava grávida de Buda.

No Hinduísmo, na Índia, Ganesh é um Deus com cabeça de elefante que representa sabedoria, boa sorte e prosperidade.

Os elefantes vivem entre 40 e 70 anos. Vida longa para esses dóceis pesadões.

