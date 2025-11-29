Estilo de Vida

Minúsculas, mas devastadoras: como eliminar de vez as pragas domésticas

Cuidar da residência não exige apenas a manutenção diária que já é de praxe. Mas, também, olho vivo em sinais que revelem a existência de pragas. Elas são capazes de causar grandes prejuízos.

A traça é uma das piores. Ela é um minúsculo inseto conhecido também como “peixinho-da-prata”, “inseto da umidade” ou “sardinheta”.

O bichinho gosta de se acomodar em regiões escuras e úmidas de casas como banheiros, cozinhas ou porões. Isso porque nesses lugares há grande concentração de amido, seu principal alimento.

Esse inseto não pica pessoas, mas se alimenta de objetos diferentes. O primeiro deles, a traça-dos-livros, consome cortinas, lençóis, papel de parede, seda, pigmento de tinta, papel, grãos.

Já o segundo é conhecido como traça-das-roupas e devora queratina que é encontrada em casimira, couro verdadeiro e roupas de lã. Também é reconhecido por aquelas casquinhas que ficam penduradas em alguns móveis e representa a fase larval do bicho.

É necessário evitar que esse inseto se prolifere e se torne uma praga. Para isso algumas formas de prevenção são indicadas. Entre elas, limpeza de móveis como sofá e objetos formados por tecidos como lã, linho, algodão. Evite acúmulo de sujeira e pó, que atraem o animal

Outra medida fundamental é o controle da umidade da residência, deixando-a aberta e bem ventilada por algumas horas do dia. Além de permitir a entrada da luz do sol nos cômodos.

Inclusive, evite aglomeração de papel e caixas de papelão, outros atrativos para a traça.

Antes de guardar suas roupas, confirme que elas estejam lavadas e também as deixe estendidas no sol por um tempo. É importante que armários e guarda-roupas fiquem arejados. Impedir pontos de umidade nos móveis é essencial.

Uma boa solução caseira é uma mistura de 250 ml de água e 250 ml de vinagre branco. Coloque em um borrifador, retire as vestimentas do armário e passe o líquido com um pano limpo.

Ao recolocar as roupas no armário, espirre a combinação para espantar as traças. A acidez do vinagre afasta os insetos e evita que reapareçam. É possível utilizar essa mesma mistura na cozinha.

Outra alternativa é o limão, que, além da acidez, conta com odor forte. Por isso, a sugestão é colocar cascas secas nos armários e substituí-las a cada duas semanas.

Uma solução com aroma mais agradável e também eficiente é o capim-limão. A melhor orientação é comprar folhas frescas da erva, fazer sachês e colocá-los nos armários, inclusive nas gavetas.

Outro passo essencial é selar fendas e rachaduras. Não utilize silicone, pois também é um item que pode ser consumido pelas traças. O ideal é o uso de cimento ou massa própria para vedação.

Caso esse animal já tenha se alastrado e seja impossível controlar o seu avanço, o indicado é contratar uma empresa para dedetização.

A traça tem semelhança com o cupim. Ambos preferem se instalar em locais escuros.

A grande diferença entre eles é que a traça gosta mais de lugares úmidos, enquanto o cupim (foto) consegue se adaptar a locais mais secos. Eles se unem e compõem uma colônia.

A sugestão inicial é escolher madeiras resistentes a insetos como, por exemplo, a peroba-rosa e o ipê.

É importante verificar frequentemente móveis de madeira como portas, tetos, janelas e revestimentos que são itens fixos. Bem como os embutidos. Se houver pó seco ou orifícios, isso pode significar a presença de cupim.

Também é recomendada a instalação de telas mosquiteiras nas janelas e portas, principalmente na primavera e no verão, quando esses insetos são mais ativos. Essa medida funciona como uma primeira barreira.

Caso haja rachaduras também é importante fechá-las com produtos selantes. E deve-se verificar se há bolhas na pintura nas paredes.

Se a drenagem da casa não estiver funcionando da forma correta, com as calhas cheias de detritos, a tendência é que se formem poças de água e um ambiente úmido, propício para virar um cartão de visitas para o cupim. Por isso, a limpeza das calhas é fundamental.

Outras pragas caseiras são aranhas, baratas, carrapatos, formigas, escorpiões, ratos e pulgas (foto).

Contratar uma empresa especializada pode ser uma ótima saída. Afinal, elas têm capacidade de assegurar a proteção do seu patrimônio, normalmente de forma anual, garantindo que pragas não se espalhem.

