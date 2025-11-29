Estilo de Vida Você sabe quem é o santo padroeiro de cada capital brasileira? Descubra essa devoção popular Aracaju (SE) - São Cristóvão - Patrono dos viajantes e motoristas, é invocado por proteção em deslocamentos. Tradicionalmente, é representado como um homem forte carregando o Menino Jesus. Viveu no século e e é conhecido por sua dedicação ao serviço e à caridade. Celebrado em 25 de julho. Por Flipar

Domínio público