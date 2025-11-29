Você sabe quem é o santo padroeiro de cada capital brasileira? Descubra essa devoção popular

Belém (PA) - São José - Padroeiro dos trabalhadores e das famílias, conhecido por sua virtude e papel como pai adotivo de Jesus. Viveu no século I e é celebrado por sua coragem e sabedoria na criação do Filho de Deus. Sua devoção é celebrada em 19 de março.
Belo Horizonte (MG) - São José - Padroeiro dos trabalhadores e das famílias, conhecido por sua virtude e papel como pai adotivo de Jesus. Viveu no século I e é celebrado por sua coragem e sabedoria na criação do Filho de Deus. Sua devoção é celebrada em 19 de março.
Boa Vista (RR) - São Sebastião - Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais em 20 de janeiro.
Brasília (DF) - São João Bosco - Fundador da Sociedade de São Francisco de Sales (Salesianos), viveu de 1815 a 1888 e dedicou sua vida à educação e ao trabalho com jovens. Ele é conhecido por sua abordagem inovadora e carinhosa no ensino, ajudando muitos a se tornarem cidadãos produtivos. Sua festa é celebrada em 31 de janeiro.
Campo Grande (MS) - São João Baptista - Celebrado especialmente nas festividades juninas. Ele é conhecido por seu papel de precursor de Jesus e por sua mensagem de conversão. Sua festa no dia 24 de junho inclui tradições culturais e religiosas que refletem a devoção popular.
Cuiabá (MT) - Nossa Senhora do Rosário - É uma das muitas invocações marianas que simbolizam proteção e intercessão. Ela é venerada refletindo a profunda tradição católica na região. Sua festa é celebrada em 7 de outubro, com procissões e celebrações que reúnem a comunidade em louvor e gratidão.
Curitiba (PR) - Santa Rita - Conhecida como a 'santa das causas impossíveis', viveu no século 15 e foi uma mulher de profunda fé e resiliência. Ela dedicou sua vida à oração e ao serviço aos necessitados, sendo reconhecida por seus milagres. Sua devoção é forte, especialmente entre aqueles que buscam intercessão em situações difíceis.
Florianópolis (SC) - Nossa Senhora do Desterro - Conhecida por sua proteção aos pescadores e à comunidade. É celebrada em 15 de agosto, e sua imagem é um símbolo de fé e esperança. A devoção a Nossa Senhora do Desterro é uma parte importante da cultura religiosa da ilha
Fortaleza (CE) - São José de Anchieta - Um missionário jesuíta que viveu de 1534 a 1597, conhecido por sua dedicação à evangelização dos indígenas. Ele é respeitado por suas contribuições à educação e à cultura no Brasil. Sua obra inclui a fundação de várias missões e a promoção do diálogo intercultural. Celebrado em 9 de junho. S
Goiânia (GO) - São João Baptista - Celebrado especialmente nas festividades juninas. Ele é conhecido por seu papel de precursor de Jesus e por sua mensagem de conversão. Sua festa no dia 24 de junho inclui tradições culturais e religiosas que refletem a devoção popular.
João Pessoa (PB) - São Pedro - Simboliza a fé e a evangelização na região, sendo um dos apóstolos de Jesus. Conhecido como o 'guardião das chaves do céu', ele viveu no século I e é venerado por sua liderança na Igreja. Sua festa é marcada por missas e celebrações comunitárias.
Macapá (AP) - São José de Anchieta - Um missionário jesuíta que viveu de 1534 a 1597, conhecido por sua dedicação à evangelização dos indígenas. Ele é respeitado por suas contribuições à educação e à cultura no Brasil. Sua obra inclui a fundação de várias missões e a promoção do diálogo intercultural. Celebrado em 9 de junho.
MACEIÓ - Nossa Senhora dos Prazeres - A devoção teve origem em Portugal, no final do século XVI. Celebrada na segunda-feira após o segundo domingo do Tempo Pascal. Os “prazeres” são identificados com as sete alegrias de Maria
Manaus (AM) -São Sebastião - Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais em 20 de janeiro.
Natal (RN) - São Gonçalo do Amarante - Celebrado por sua devoção e ajuda aos necessitados, viveu no século 13. É associado a diversos milagres e é um símbolo de esperança. Sua festa em 10 de janeiro é marcada por eventos comunitários e celebrações religiosas.
Palmas (TO) -São José - Padroeiro dos trabalhadores e das famílias, conhecido por sua virtude e papel como pai adotivo de Jesus. Viveu no século I e é celebrado por sua coragem e sabedoria na criação do Filho de Deus. Sua devoção é celebrada em 19 de março.
Porto Alegre (RS) - São Pedro - Venerado como o 'guardião das chaves do céu', viveu no século I e é um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Ele é conhecido por sua liderança e pela fundação da Igreja Cristã. Sua festa é celebrada em 29 de junho.
Porto Velho (RO) - São Sebastião - Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais em 20 de janeiro.
Recife (PE) - São José - Padroeiro dos trabalhadores e das famílias, conhecido por sua virtude e papel como pai adotivo de Jesus. Viveu no século I e é celebrado por sua coragem e sabedoria na criação do Filho de Deus. Sua devoção é celebrada em 19 de março.
Rio Branco (AC) -São Sebastião - Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais em 20 de janeiro.
Rio de Janeiro (RJ) - São Sebastião - Invocado por proteção contra guerras e doenças, ele é um mártir cristão do século 3. Conhecido por sua fé e coragem. Sua festa é uma das mais importantes, celebrada com procissões e eventos culturais em 20 de janeiro.
Salvador (BA) - São Francisco Xavier- Foi um grande missionário que percorreu grandes distâncias para anunciar o Evangelho. Ele é o Patrono Universal das Missões, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus. Viveu entre 1506 e 1552. Celebrado em 3 de dezembro
São Luís (MA) - São Luís Gonzaga - Santo padroeiro da juventude, viveu de 1568 a 1591 e é conhecido por sua vida de pureza e dedicação a Deus. Ele é celebrado como um modelo de santidade e comprometimento, especialmente entre os jovens. Sua festa em 21 de junho é marcada por eventos educativos e religiosos.
São Paulo (SP) - São Paulo Apóstolo - Viveu de aproximadamente 5 a 67 d.C. e é conhecido por suas viagens missionárias e por escrever várias cartas do Novo Testamento. Ele é considerado um dos fundadores da Igreja Cristã, com uma profunda influência na teologia cristã. Celebrado em 29 de junho.
Teresina (PI) - São Benedito - Santo da caridade, venerado por sua humildade e ajuda aos necessitados. Ele viveu no século 16 e é conhecido pela devoção à oração e ao serviço. Sua festa é celebrada em 5 de outubro.
Vitória (ES) - Nossa Senhora da Vitória - É uma das representações marianas que simbolizam proteção e intercessão. Sua festa é celebrada em 8 de setembro, em honra à sua vitória sobre as adversidades e pela proteção da cidade e de seus habitantes.