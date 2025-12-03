Noz psicoativa: técnica revela consumo de sementes com efeito na mente há 4 mil anos

Os restos analisados vieram do sítio neolítico Nong Ratchawat, na Tailândia Central.
A noz de bétele, também conhecida como noz de areca, tem efeitos psicoativos e é amplamente consumida na Ásia.
A descoberta é a prova bioquímica direta mais antiga do uso dessa substância no sudeste asiático, antecedendo em mil anos as evidências anteriores.
Normalmente, a noz deixa manchas nos dentes, mas os pesquisadores conseguiram detectar seus compostos mesmo em um indivíduo sem essas manchas visíveis.
O estudo é considerado inovador por sua metodologia, que permitiu identificar o consumo da noz de bétele mesmo em um indivíduo sem a descoloração dental visível.
Antes, as evidências se baseavam apenas em fragmentos de plantas ou dentes manchados.
A técnica utilizada (cromatografia líquida-espectrometria de massa) extrai traços químicos de pequenas amostras.
Os autores pretendem expandir a pesquisa para mais indivíduos e aplicar a técnica a outros resíduos alimentares e vegetais.
Hoje em dia, o consumo dessa noz é desencorajado por oferecer riscos à saúde, como câncer bucal.
Ainda assim, a noz de bétele é a quarta substância psicoativa mais usada no mundo, depois da cafeína, álcool e nicotina.
A noz de bétele é a semente da palmeira Areca catechu, uma espécie nativa de regiões tropicais da Ásia.
Geralmente, a noz é mascada em forma de um 'quid' – uma mistura da noz fatiada com folhas de bétele, cal hidratada e, às vezes, temperos ou tabaco.
Essa prática tem mais de 2 mil anos e é profundamente enraizada em culturas locais, estando presente em rituais religiosos, celebrações e interações sociais.
A noz contém alcaloides, como a arecolina e a arecaína, que produzem efeitos estimulantes e eufóricos semelhantes aos da nicotina.
O uso dessa noz é tão difundido que, em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Mianmar e partes do sudeste asiático, é comum ver pessoas com os dentes manchados de vermelho (cor resultante da mastigação).