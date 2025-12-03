Arqueólogos descobrem restos de ‘vampira’: foice no pescoço e cadeado no pé

A jovem de 18 anos estava sepultada com uma foice sobre o pescoço e um cadeado no dedo do pé, medidas usadas para impedir que ela “retornasse dos mortos” – uma prática de proteção contra supostos “vampiros”. O corpo da jovem tinha deformidade física e a comunidade pode ter considerado 'anormal'.
Enterrada com um gorro de seda que indicava seu status elevado, 'Zosia', como foi chamada, teve seu rosto reconstruído digitalmente, revelando olhos azuis e cabelos curtos.
A escavação revelou um cemitério de pessoas marginalizadas, onde outros indivíduos também foram enterrados com medidas cautelares semelhantes, como pedras no peito e moedas na boca.
Na Polônia, há uma lenda de que no século 17 regiões eram assoladas por 'revenants' ou 'renascidos', seres semelhantes a vampiros que atacariam vivos e causariam caos nas casas.
Esses relatos eram tão comuns que várias medidas eram tomadas para evitar a reanimação dos cadáveres, como arrancar seus corações, pregar seus corpos nas sepulturas e usar estacas nas pernas.
Em 1746, um monge chamado Antoine Augustin Calmet publicou um tratado para distinguir os verdadeiros 'renascidos' de fraudes.
Recentemente, arqueÃ³logos da Universidade Nicolau CopÃ©rnico encontraram a primeira evidÃªncia fÃsica de uma crianÃ§a 'renascida' em um cemitÃ©rio na PolÃŽnia.
A criança, que teria cerca de seis anos no momento da morte, foi enterrada de bruços com um cadeado de ferro sob o pé esquerdo para evitar que assombrasse sua família e vizinhos.
“O cadeado teria sido trancado até o dedão do pé. A criança foi enterrada de bruços para que, se voltasse dos mortos e tentasse ascender, mordesse a terra”, disse o arqueólogo-chefe do estudo, Dariusz Poli?ski.
A descoberta tem ajudado os historiadores a entenderem mais sobre as crenças e práticas da época em relação a esses seres.
Algum tempo apÃ³s o sepultamento, a tumba foi profanada. Todos os ossos foram removidos, exceto os das partes inferiores das pernas.
De acordo com o jornal The New York Times, este é o único exemplo de um enterro infantil desse tipo na Europa.
O lugar, que funcionava como um cemitério improvisado destinado para pessoas menos favorecidas, foi encontrado há 18 anos sob um campo de girassóis, situado na encosta de uma colina.
Segundo registros locais, o cemitério não estava associado a uma igreja ou a um terreno consagrado. Cerca de 100 sepulturas já foram descobertas no local.
No fim da Idade Média, especialmente na Polônia, era tradição colocar cadeados nas sepulturas. O maior achado deste tipo foi na cidade de Lutomiersk, onde quase 400 das 1.200 sepulturas investigadas continham cadeados.
A tradição persistiu nas comunidades judaicas da Polônia pelo menos até a Segunda Guerra Mundial.
Martyn Rady, historiador da University College London, ressaltou que a mulher e a criança não devem ser categorizadas como vampiras.
As características dos “vampiros” foram oficialmente definidas pela primeira vez na década de 1720, por autoridades austríacas dos Habsburgos, que identificaram suspeitos de vampirismo na região que hoje é o Norte da Sérvia.
Eles elaboraram relatórios que chegaram até a ser publicados em revistas médicas da época. “Eles deixaram bem claro que, na lenda popular local, o vampiro tinha três características: era um fantasma, alimentava-se dos vivos e era contagioso”, relatou o historiador.
As lendas polonesas mencionam dois tipos de 'renascidos'. O primeiro Ã© o upiÃ³r, que mais tarde foi substituÃdo pelo termo wampir e se assemelha ao DrÃ¡cula representado por BÃ©la Lugosi no filme de 1931.
O segundo é a strzyga, que é mais parecida com uma bruxa malévola que ataca os humanos, podendo comê-los ou beber seu sangue, de acordo com o folclorista Al Ridenour.
A prática dos cadeados pode ser vista como uma tentativa de garantir que os mortos permanecessem em paz, como expresso na citação de Lugosi em 'Drácula': 'Morrer, estar realmente morto, deve ser glorioso'.