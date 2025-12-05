Juliana Paes recusa novela da Globo; saiba o motivo

A recusa ocorreu por causa das gravações da segunda temporada de “Donos do Jogo”, série nacional que retrata o universo do jogo do bicho. Na produção, Juliana interpreta Leila Fernandez, esposa do contraventor Galego Fernandez e mãe de Profeta. Após o sucesso da primeira temporada, a plataforma confirmou rapidamente a continuação.
Juliana não tem mais contrato fixo com a TV Globo desde 2022 e sua última novela na emissora foi “Renascer”, exibida em 2024, na qual interpretou Jacutinga.
Juliana, que nasceu no dia 26 de março de 1979, iniciou sua trajetória na TV Globo em 1998, quando apareceu como figurante em “Malhação”, mas sua primeira novela e papel de destaque foi em 2000 com “Laços de Família”.
Em 2003 interpretou a manicure Jacky Joy na novela “Celebridade”, em uma parceria marcante com Deborah Secco, que interpretou Darlene.
Sua primeira protagonista foi em 2009 em “Caminhos das Índias”, na qual viveu Maya. A novela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Telenovela e apresentou a trajetória de Maya, dividida entre sua paixão por Bahuan, pertencente à casta dos dalits, e o casamento arranjado com Raj.
Em “Gabriela”, na faixa das 23h da TV Globo, interpretou a protagonista Gabriela em uma adaptação do romance de Jorge Amado ambientada na Bahia na década de 1920.
No remake “Meu Pedacinho de Chão”, exibido em 2014, interpretou Catarina, personagem inserida em um cenário de tensões familiares, disputas políticas e mudanças na comunidade.
Em “Totalmente Demais”, viveu Carolina Castilho, sua primeira vilã, uma mulher sofisticada, calculista e determinada.
Em 2017 atuou na novela “A Força do Querer” como Bibi Perigosa. No início da trama, Bibi é uma estudante de Direito e noiva de um advogado, mas rompe o noivado ao se apaixonar por Rubinho, um garçom que posteriormente se revela traficante. O casal enfrenta dificuldades financeiras e, mesmo após a entrada de Rubinho no crime, Bibi o apoia cegamente.
Em “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019, interpretou Maria da Paz, uma confeiteira que luta para administrar seu próprio negócio e enfrenta obstáculos pessoais e profissionais ao longo da história.
Juliana participou do remake de “Pantanal”, exibido em 2022, no qual viveu Maria Marruá. Esse foi seu último trabalho em novelas durante o período em que manteve contrato fixo com a TV Globo.
Juliana atuou em diversas outras novelas da TV Globo, entre elas “O Clone”, “América”, “Pé na Jaca”, “Duas Caras” e “O Astro”.
Após o fim do seu contrato fixo com a Globo em 2022, a atriz passou a atuar em produções de streaming. Trabalhou em séries da Netflix e do Disney+, entre elas “Pedaço de Mim”, “Vidas Bandidas” e “Donos do Jogo”.
Juliana construiu também uma carreira no cinema. Atuou em filmes como “Mais Uma Vez Amor”, “A Casa da Mãe Joana”, “Amor por Acaso”, “A Despedida”, “Dona Flor e Seus Dois Maridos” e “Amor Sem Medida”.
Ela ainda dublou animaÃ§Ãµes de grande sucesso, como â??Kung Fu Pandaâ? e â??Os Croods 2â?.
Na vida pessoal, Juliana é casada com Carlos Eduardo Baptista desde 2008. O casal tem dois filhos: Pedro, nascido em 2010, e Antônio, nascido em 2013.
Juliana será a rainha de bateria da escola de samba Unidos do Viradouro no Carnaval de 2026, fato que marca sua volta ao posto após 17 anos.