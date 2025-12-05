Galeria Pra quem não viu: Príncipe morreu aos 22 anos de doença rara O príncipe Frederik de Luxemburgo, filho mais novo do príncipe Robert de Luxemburgo e da princesa Julie de Nassau, morreu no dia 1/3/2025 com uma doença genética rara chamada POLG. O FLIPAR mostrou a luta da família e republica para quem não viu. Por Flipar

Reprodução/Redes Sociais