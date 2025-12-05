Pra quem não viu: Príncipe morreu aos 22 anos de doença rara

Segundo a família, Frederik foi diagnosticado com POLG, doença incurável, aos 14 anos. De acordo com o site da Fundação POLG, que Frederik fundou, trata-se de uma “doença mitocondrial genética que rouba a energia das células do corpo, causando disfunção e falência progressiva de órgãos”.
“Embora o príncipe Frederik sempre tenha deixado claro que não queria que a terrível doença o definisse, ele se dedicou a espalhar a conscientização sobre a doença rara”, declarou a família no comunicado oficial.
Robert, pai de Frederik, é primo de primeiro grau do grão-duque Henrique, chefe de estado de Luxemburgo desde 2000. Ele é o 15º na linha de sucessão do pequeno país europeu. Nove monarcas já ocuparam a posição de grão-duque
Luxemburgo é um dos menores países do mundo com beleza e qualidade de vida que conquistam os visitantes. Saiba a seguir curiosidades do Grão-Ducado de Luxemburgo.
Com uma área de aproximadamente 2.586 km² e uma população de cerca de 660 mil habitantes, Luxemburgo é um dos menores países da Europa e do mundo.
Apesar de seu tamanho compacto, o país oferece aos turistas uma variedade de atrações para todos os gostos.
O país é conhecido por sua riqueza e qualidade de vida, sendo um dos mais ricos do mundo. A capital, Luxemburgo, é um importante centro financeiro internacional e sede de várias instituições da União Europeia.
Andar de bicicleta em Luxemburgo é uma atividade popular e muito apreciada, tanto para lazer quanto para transporte. O país tem uma extensa rede de ciclovias e trilhas que tornam o ciclismo uma opção conveniente e segura para se locomover pela cidade e pelos arredores.
Os idiomas oficiais de Luxemburgo são: luxemburguês, francês e alemão. O país consegue oferecer de castelos medievais, igrejas antigas e uma arquitetura encantadora. Conheça os lugares mais famosos e outras curiosidades sobre Luxemburgo!
Casamatas do Bock: Uma rede de túneis e fortificações subterrâneas escavadas na rocha, que datam da Idade Média. Os visitantes podem explorar a história militar da região e admirar as vistas panorâmicas da cidade a partir dos mirantes.
Museu de Arte Moderna Grand Duke Jean (MUDAM): Projetado pelo renomado arquiteto chinês-americano Ieoh Ming Pei, o museu apresenta uma coleção diversificada de obras de arte contemporâneas, incluindo pintura, escultura, instalações, vídeo e fotografia, de artistas de todo o mundo.
Palácio Grão-Ducal: É a residência oficial da família real luxemburguesa. Dá para visitar os jardins exuberantes ou participar de uma visita guiada ao interior do palácio (disponível em horários específicos).
Museu Nacional de História Natural de Luxemburgo (MNHN): É um dos principais museus científicos do país, dedicado à história natural e à biodiversidade. Fundado em 1854, é conhecido por suas coleções de zoologia, botânica, geologia e paleontologia.
Lëtzebuerg City Museum: É um museu dedicado à história da cidade de Luxemburgo, desde os tempos antigos até os dias atuais. Instalado em quatro edifícios históricos interligados, que datam entre os séculos 17 e 19, o lugar oferece uma jornada fascinante pelo passado do país.
Catedral Notre-Dame: Uma bela catedral gótica com vitrais impressionantes e um túmulo real. Uma dica é subir na torre para ter uma vista ainda mais incrível da cidade.
Castelo de Vianden: Esse imponente castelo medieval fica situado no topo de uma colina, com vistas deslumbrantes do Vale do Our.
Elevador Panorâmico de Pfaffenthal: Essa estrutura conecta o bairro de Pfaffenthal, situado no vale do Alzette, com a cidade alta de Luxemburgo, proporcionando aos moradores e turistas uma maneira rápida e fácil de se deslocar entre essas duas áreas da cidade.
Trilha de Müllerthal: Uma trilha de caminhada bem popular em Luxemburgo, que leva por paisagens deslumbrantes, cachoeiras, grutas e formações rochosas impressionantes. Um paraíso para os amantes da natureza.
Parc Merveilleux: Inaugurado em 1956 e localizado na cidade de Bettembourg, a leste de Luxemburgo, esse lugar é o destino ideal para um passeio em família. São várias áreas temáticas, incluindo um zoológico, um parque de diversões, jardins botânicos e áreas de recreação ao ar livre.
Abadia de Neimënster: Fundada no século 17 como um mosteiro de freiras dominicanas, a abadia foi posteriormente transformada em uma prisão durante a ocupação francesa no século 19 e serviu como quartel militar durante a ocupação alemã no século 20.
Place de la Constitution: Essa é uma das praças mais icônicas de Luxemburgo, conhecida por sua localização privilegiada, oferecendo uma vista deslumbrante do vale do Pétrusse e do distrito histórico da cidade.
Ponte Adolphe: Construída entre 1903 e 1923, essa ponte atravessa o rio Pétrusse, ligando o centro da cidade à estação ferroviária de Luxemburgo e ao bairro de Limpertsberg.
Praça Guillaume II: Essa praça é um ponto de encontro frequentado por moradores e turistas, além de ser palco de diversos eventos ao longo do ano.
Parc de Merl: Esse é um belo parque conhecido por suas áreas verdes exuberantes e ambiente tranquilo. O lago é especialmente popular entre os visitantes, oferecendo a oportunidade de alimentar os patos e desfrutar de lindas vistas.
Monument of Remembrance: Esse é um dos marcos mais emblemáticos da cidade de Luxemburgo, localizado na Place de la Constitution, no coração do centro histórico. Inaugurado em 1923, ele foi construído em homenagem aos luxemburgueses que perderam suas vidas durante a Primeira Guerra Mundial e em outros conflitos.
Butterfly garden Grevenmacher: Esse lugar encantador é um jardim, lar de uma grande variedade de borboletas. Os visitantes podem caminhar por trilhas sinuosas no meio das estufas, sempre observando as borboletas em seu habitat natural.
Museu Nacional de História Militar: Esse é um destino imperdível para os apaixonados por história, especialmente militar. O museu conta a rica história militar do país, desde as eras medievais até os conflitos mundiais do século 20.
Aeroporto Internacional de Luxemburgo: Ã? o principal aeroporto do Luxemburgo e um importante centro de transporte na regiÃ£o. Fica localizado a cerca de 6 km do centro e serve como hub para vÃ¡rias companhias aÃ©reas de carga e passageiros.
Atualmente, Luc Frieden é o primeiro-ministro de Luxemburgo, cargo político mais importante do país. Ele ocupa o cargo desde novembro de 2023.