Polônia tem cidade curiosa: 6 mil habitantes moram às margens de uma única rua

Conhecida como 'Pequena Toscana', Suloszowa abriga residências, comércios, igrejas e escolas distribuídos ao redor dessa via central.
A vila é cercada por campos cultivados, onde os moradores mantêm a tradição da agricultura de subsistência.
Suloszowa ganhou fama nas redes sociais graças a imagens aéreas que revelam sua aparência peculiar, com a rua cortando as paisagens verdes e douradas, formando um padrão que lembra uma folha.
Fundada no século 16, a vila foi planejada assim por motivos de praticidade, facilitando a comunicação e o acesso.
Segundo a moradora e vereadora Katarzyna Bieda, o formato curioso agora é motivo de orgulho e atrai turistas de várias partes do mundo.
A vila fica a cerca de 30 quilômetros de Cracóvia, considerada uma das cidades mais antigas da Polônia.
Entre as atrações da vila está o Castelo Pieskowa Skala, construído pelo rei Casimiro III no século 14 como parte da cadeia de castelos conhecida como 'Nidos de Águia'.
O castelo abriga exposições da Coleção Nacional de Arte de Cracóvia e possui um museu permanente que pode ser visitado durante o ano todo.
O lugar também é famoso pelo senso de comunidade, com festivais como o 'Dia do Morango' e o 'Dia da Batata'.
Suloszowa fica dentro do Parque Nacional Ojcowski que, apesar de ser o menor parque nacional da Polônia, é um dos mais encantadores.
O parque foi criado em 1956 e tem aproximadamente 21 km².
Além disso, o parque leva o nome da pitoresca aldeia de Ojców, onde está sua sede, e contou com a ilustre visita de Chopin em 1829.
A paisagem do parque é marcada pela topografia característica do planalto jurássico de Cracóvia–Cz?stochowa, com vales profundos, cavernas e impressionantes 'rochas em forma de cogumelos'.
Uma das mais conhecidas é a “Maza de Hércules”, um pico rochoso que se tornou um símbolo da região.
Além disso, o parque abriga mais de 400 cavernas, sendo a Gruta de ?okietek (ou 'Caverna do Rei Ladislau') uma das mais visitadas.
O parque abriga uma rica biodiversidade: estima-se mais de 5.500 espécies de fauna, incluindo 4.600 tipos de insetos, além de 135 espécies de aves, castores, texugos, ermine e cerca de 15 espécies de morcegos.
A histÃ³ria da regiÃ£o remonta ao PaleolÃtico, com os primeiros assentamentos hÃ¡ cerca de 120?mil anos motivados pela presenÃ§a de sÃlex â?? essencial Ã fabricaÃ§Ã£o de ferramentas primitivas.
Com trilhas para caminhadas, ciclovias e paisagens de tirar o fôlego, o Parque Nacional Ojcowski é um refúgio perfeito para quem busca natureza, história e aventura perto de Cracóvia.