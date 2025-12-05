Estilo de Vida Polônia tem cidade curiosa: 6 mil habitantes moram às margens de uma única rua Uma vila localizada no sul da Polônia chama a atenção por seu formato inusitado: construída ao longo de uma única rua de 9 km, abriga cerca de 6 mil moradores. Por Flipar

Reprodução do Youtube Canal Agro é Bruto