Arara azul do Brasil, extinta na natureza há 25 anos, volta a nascer em cativeiro

O nascimento é fruto de um projeto entre o zoológico belga, o ICMBio e o Zoológico de São Paulo. A espécie, símbolo da fauna brasileira, pode agora ter chances reais de reintrodução em seu habitat natural.
Desde o nascimento, o filhote precisa ser alimentado manualmente de duas em duas horas. A atenção redobrada reflete a fragilidade dos seus primeiros dias de vida, quando seu peso inicial era de apenas 13 gramas. Atualmente, o pequena ararinha pesa pouco mais de 30 gramas.
Inspiradora do personagem Blu, do filme “Rio”, a ararinha-azul volta a ganhar espaço no mundo real. O projeto reforça a importância da preservação e mostra que até espécies extintas podem renascer com esforço coletivo.
Na Natureza, existem plantas e animais que se destacam pela cor azul. Afinal, não é uma cor banalizada, mas sim mais difícil de encontrar. São várias espécies com tonalidades variadas que chamam atenção. Veja algumas belas espécies da fauna e da flora.
O peixe-papagaio-azul (Scarus coeruleus), nativo do Oceano Atlântico ocidental, é encontrado principalmente nos recifes de coral do Caribe. Conhecido por sua intensa coloração azul e por sua habilidade de triturar corais com dentes fundidos em forma de bico, o peixe desempenha um papel importante na manutenção dos recifes, transformando corais mortos em areia
A borboleta-azul (Morpho menelaus), originária das florestas tropicais da América Central e do Sul, destaca-se por suas asas de um azul iridescente. Essa cor vibrante não vem de pigmentos, mas de uma estrutura microscópica nas escamas das asas que reflete a luz. A borboleta é famosa por seu voo gracioso e por seu papel polinizador em seu habitat.
A estrela-do-mar-azul (Linckia laevigata), encontrada nas águas tropicais do Indo-Pacífico, possui uma coloração azul vibrante que a torna inconfundível. Essa espécie é conhecida por sua incrível capacidade de regeneração, podendo recriar braços perdidos, e por sua alimentação seletiva de matéria orgânica.
A rosa-azul não ocorre naturalmente, mas híbridos geneticamente modificados, como o Rosa x hybrida, foram criados para obter essa coloração. Originárias de projetos de engenharia genética, essas rosas simbolizam o mistério e a busca pelo impossível. São conhecidas por sua raridade e pelo perfume suave característico das rosas.
O jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia), uma árvore originária da América do Sul, especialmente da Argentina e Brasil, impressiona pela floração azul-arroxeada em grandes cachos. Além de seu uso ornamental devido à beleza das flores, o jacarandá é valorizado pela madeira resistente, amplamente utilizada na marcenaria
A hortênsia-azul (Hydrangea macrophylla), nativa da Ásia Oriental, especialmente Japão e China, apresenta flores que variam do azul ao rosa, dependendo do pH do solo. Em solos ácidos, a planta exibe tons de azul vibrante. Além de sua beleza ornamental, é popular por sua capacidade de adaptar-se a diferentes condições ambientais
O guppy azul (Poecilia reticulata), originário da América do Sul, é amplamente criado em aquários. Conhecido pela coloração azul vibrante dos machos e pela resistência a diferentes condições de água, o guppy é também um dos peixes mais estudados em genética e comportamento.
O mandarim-azul (Synchiropus splendidus), encontrado nos recifes de corais do Pacífico, é um peixe de cores brilhantes, incluindo tons de azul elétrico. É conhecido por seu comportamento recluso e por ser difícil de manter em aquários devido a sua dieta exigente.
O periquito australiano azul (Melopsittacus undulatus), originário da Austrália, é uma variação de cor criada em cativeiro. Ele se destaca por suas penas azul-claras e por sua habilidade de imitar sons e palavras humanas
A anêmona-do-mar-azul (Heteractis magnifica), encontrada no Indo-Pacífico, exibe tentáculos azulados que abrigam peixes-palhaço. Ela é conhecida pela relação simbiótica com esses peixes e por seu mecanismo de defesa com células urticantes.
A clitória-azul (Clitoria ternatea), nativa da Ásia tropical, tem flores azuis usadas na culinária e medicina tradicional. É valorizada pelo chá feito com suas pétalas, que muda de cor com variação de pH, e por suas propriedades antioxidantes.
Jacinto azul ( Hyacinthus) é uma flor bulbosa que pertence ao gênero , conhecida por suas fragrantes flores em forma de sino agrupadas em hastes verticais. Originária do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental, é amplamente cultivada como planta ornamental. Além de sua beleza, simboliza constância e sinceridade em diferentes culturas.
Sapo azul (Dendrobates tinctorius 'azureus') - Esse anfíbio tem uma coloração azul vibrante com manchas pretas. A cor serve de aviso para predadores de sua toxicidade. Mede entre 3,5 a 5 cm de comprimento. Sua pele secreta um veneno alcaloide que pode ser fatal para predadores.
cobra serpente azul Ular_viper_Blue_Insularis (Trimeresurus insularis) Encontrada em ilhas da Indonésia, como Komodo e Flores. Possui um tom azul vibrante e é venenosa.
Serpente-rato Azul (Elaphe climacophora) Uma cobra não venenosa encontrada no Japão. Apresenta uma coloração azul-esverdeada em algumas fases da vida.
Dendrelaphis cyanochloris Cobra-arbórea encontrada no Sudeste Asiático. Possui um tom azul metálico.
Cobra-coral azul (Calliophis bivirgatus) Encontrada no Sudeste Asiático, tem um corpo azul escuro e uma cabeça laranja. É altamente venenosa.