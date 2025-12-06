Galeria Entre novelas e festivais, Matheus Nachtergaele reencontra o cinema com três filmes Matheus Nachtergaele esteve na Mostra de Cinema de Gostoso (RN), evento que ele chama de sua “casinha do cinema”, para se reconectar com o universo das telas grandes após dois anos intensos de novelas. Pela primeira vez na carreira, emendou duas produções seguidas: “Renascer”, que considerou instigante e cinematográfica, e “Vale Tudo”, experiência mais pop e voltada ao engajamento digital. Por Flipar

Reprodução Instagram