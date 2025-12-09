Bateu pânico: Mulher fica presa em toboágua perto de mar congelante

O vídeo do incidente, registrado por um dos turistas, se espalhou rapidamente pelas redes sociais.
Muitos internautas ficaram assustados ao assistir a cena, já que a mulher estava suspensa a quase 50 metros acima do mar, projetada para fora do navio.
'Alguém mais está tendo um ataque de pânico assistindo a isso?', postou um usuário do TikTok.
Nas filmagens, é possível ver a passageira parada de costas dentro do tubo transparente.
Ela aparece tentando se apoiar com as mãos nas paredes do escorregador, sem conseguir se mover para frente.
A situação é acompanhada pela voz de alguém surpreso, que exclama: “Meu Deus, ela está literalmente presa!”.
De acordo com a revista People, o incidente ocorreu em um cruzeiro de sete dias pelo Alasca, na costa canadense.
Durante o mês de setembro, a temperatura média da água do mar na costa do Alasca pode variar entre 7°C e 12°C.
Nesse mesmo período, a região estava sendo afetada pelo furacão Erin, que chegou a ter ventos de até 260 km/h.
O Ocean Loops é uma atração presente em embarcações da Norwegian Cruise Line (NCL, na sigla em inglês).
O escorregador, conhecido pela alta velocidade, lança os visitantes a partir de um alçapão e faz dois loops antes de desembocar em uma piscina.
Apesar de parecer improvável, esse é não é o primeiro incidente desse tipo com o Ocean Loops.
Em 2023, outro passageiro ficou preso ainda na primeira curva do toboágua e acabou 'empurrado' de volta bruscamente, segundo reportou o Daily Mail.
Problemas em atrações de cruzeiros vêm sendo reportados com certa frequência nos últimos meses.
Em um deles, relatado pela imprensa internacional, um turista da Royal Caribbean se machucou depois que um painel de vidro de um escorregador se rompeu.
O acidente provocou gritos e desespero de pessoas próximas, que pediram para que a atração fosse desligada imediatamente.