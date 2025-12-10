Pedro Pascal faz bela homenagem à atriz Sarah Paulson, nova estrela da Calçada da Fama

Amigos desde 1993, quando estudavam na NYU Tisch School of the Arts, os dois mantêm uma relação marcada por apoio mútuo desde o início das carreiras. Em mensagem enviada por Pascal e lida por Amanda Peet, o ator declarou: 'Não existe eu sem você. Amo você cada vez mais'.
Em entrevista à revista Esquire, Paulson já havia contado que chegou a ajudar financeiramente o amigo em momentos difíceis, inclusive dividindo sua própria diária de trabalho para que ele pudesse comprar comida.
Recentemente, aliás, depois de ser flagrado num jantar com Jennifer Aniston, o ator Pedro Pascal quebrou o silêncio e respondeu aos rumores de affair com a atriz de 'Friends'.
'Jennifer e eu somos muito amigos. Pude jantar com ela. Foi um jantar divertido, com martínis', disse ele, em entrevista ao Entertainment Tonight. De acordo com uma fonte do site Page Six, 'eles se respeitam como artistas, mas é estritamente platônico, e eles não estão namorando'.
Pascal e Aniston foram vistos jantando no Sunset Tower Hotel, em Los Angeles. As fotos dos dois conversando na calçada do restaurante Tower Bar rapidamente se espalharam pela internet, levantando especulações sobre um possível romance.
Pedro Pascal tem vivido seu auge em Hollywood. Em 2024, o ator estrelou 'Gladiador 2', ao lado de nomes como Paul Mescal e Denzel Washington. Depois de arrecadar em torno de US$ 462 milhões nos cinemas globalmente, o filme estreou no Paramount+ no fim de março.
Em 2025, Pascal participou como Reed Richards (Sr. Fantástico) em 'Quarteto Fantástico: Primeiros Passos' e participará de 'Vingadores: Destino'. A previsão é que o filme chegue aos cinemas em maio de 2026. Mas saibamos mais sobre este grande ator.
Pedro Pascal, cujo nome completo é José Pedro Balmaceda Pascal, nasceu em 2 de abril de 1975, em Santiago, Chile.
Antes de fazer sucesso no entretenimento, Pascal e sua família foram forçados a deixar o país durante a ditadura de Augusto Pinochet. A família então se mudou para a Dinamarca e depois para os Estados Unidos, onde Pedro cresceu e desenvolveu seu amor pela atuação.
Desde cedo, Pedro demonstrou interesse pelas artes cênicas. Ele estudou na Orange County School of the Arts e, mais tarde, frequentou a Tisch School of the Arts, da Universidade de Nova York, onde aprofundou sua formação em atuação.
Sua carreira começou no teatro, mas foi na televisão que ele começou a ganhar destaque. Seus primeiros papéis foram em séries como 'Buffy: A Caça-Vampiros' (1997-2003) e 'Law and Order' (1990-).
Antes de ganhar fama mundial, Pascal também fez participações em 'The Good Wife' (2009-2016), 'Homeland' (2011-2020) e 'The Mentalist' (2008-2015).
No entanto, foi com seu papel como Oberyn Martell, na 4º temporada de 'Game of Thrones', que ele chamou a atenção do público em grande escala. Sua atuação carismática como o Príncipe de Dorne o colocou no radar de Hollywood e consolidou de vez sua fama.
Outro papel marcante veio em 'Narcos' (2015-2017), série da Netflix, na qual deu vida ao agente da DEA Javier Peña, que ajudou a combater o tráfico de drogas na Colômbia durante a era de Pablo Escobar.
Em 2019, Pascal foi escalado para o papel principal de Din Djarin, o protagonista de 'The Mandalorian' (2019-), série de sucesso do universo 'Star Wars'.
Além disso, Pascal também brilhou em filmes como 'Kingsman: O Círculo Dourado' (2017) e 'Mulher-Maravilha 1984' (2020 - foto).
Em 2023, o ator foi escolhido para viver Joel Miller na série baseada no game de sucesso 'The Last of Us'. O ator vem acumulando prêmios mesmo com pouco tempo de carreira. Em 2023, ele foi eleito pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do mundo.
No mesmo ano, ele se tornou o primeiro ator nascido na América Latina a ser indicado ao Emmy de Melhor Ator em Série de Drama e também foi o latino com mais indicações em uma única edição do Emmy, com 3 nomeações.
Fora das telas, Pascal é conhecido por sua presença carismática, conquistando fãs com sua simpatia e engajamento em causas sociais.