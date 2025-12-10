Babyface: cantor e produtor terá vida e carreira contadas em novo documentário

De acordo com informações divulgadas à imprensa, o longa mergulha na extensa lista de parcerias do músico, que já trabalhou com nomes como Toni Braxton, Whitney Houston, Eric Clapton, Michael Jackson, Mariah Carey, Beyoncé, Madonna, entre outros.
O projeto trará depoimentos do artista em que ele detalha como transformou experiências pessoais, especialmente decepções amorosas, em composições, além de relatos de colaboradores, imagens inéditas do acervo pessoal do cantor e registros de suas futuras apresentações no Palms, em Las Vegas.
â??Sempre me perguntei como cheguei atÃ© aqui, trabalhando com artistas que jamais imaginei. Esta produÃ§Ã£o me faz olhar novamente para cada capÃtulo da minha vida e entender de onde vieram as mÃºsicas, e tambÃ©m o como e o porquÃª de cada umaâ?, declarou ele em um comunicado.
Kenneth Brian Edmonds, mundialmente conhecido como Babyface, nasceu em 10 de abril de 1959, em Indianápolis, no estado americano de Indiana, em uma família numerosa - era o quinto de sete irmãos.
Seu apelido surgiu quando tocava com o lendário Bootsy Collins, que o chamou de “Babyface” por causa do rosto juvenil.
Antes de se tornar uma figura central do R&B, Babyface fez parte de bandas locais. Ele foi guitarrista do grupo Manchild e, depois, tecladista do Deele. Nesta última formação, conheceu o baterista Antonio “L.A.” Reid, com quem viria a construir uma das parcerias mais influentes da música norte-americana.
Ele permaneceu no Deele atÃ© 1988, perÃodo em que tambÃ©m lanÃ§ou seu primeiro Ã¡lbum solo, â??Loversâ? (1986).
A notoriedade como cantor chegaria alguns anos depois, com “Tender Lover” (1989), disco que ultrapassou 3 milhões de cópias vendidas nos EUA e rendeu três indicações ao Grammy.
A partir dos anos 1990, Babyface tornou-se um dos nomes mais requisitados da música pop. Foi responsável por produzir “I’m Your Baby Tonight”, um dos grandes êxitos de Whitney Houston.
Ele também colaborou intensamente com Madonna no álbum “Bedtime Stories” (1994), assinando composições, produção e vocais de apoio.
Seu trabalho com Toni Braxton foi igualmente marcante: ele escreveu grande parte das músicas dos dois primeiros álbuns da cantora - “Toni Braxton” (1993) e “Secrets” (1996) - que se tornaram alguns dos discos de maior sucesso da década.
Babyface ainda comandou a trilha sonora de “Waiting to Exhale” (1995), assinando composições que renderam sucessos para Whitney Houston, Brandy e Mary J. Blige. Esse período consagrou seu prestígio: de 1995 a 1997, venceu três Grammys consecutivos como Produtor do Ano.
Entre os nomes de sua extensa lista de colaborações estão Michael Jackson, Aretha Franklin, Mariah Carey, Beyoncé, Diana Ross, Céline Dion, Eric Clapton, Phil Collins, Barbra Streisand, Backstreet Boys e Bruno Mars. Mais de 26 músicas produzidas ou escritas por ele alcançaram o topo das paradas.
Nos anos 2010, Babyface continuou em plena atividade. Ele produziu boa parte do álbum de estreia de Ariana Grande, “Yours Truly” (2013). Em 2014, lançou “Love, Marriage and Divorce”, um disco de duetos com Toni Braxton que recebeu elogios da crítica e garantiu mais um Grammy para sua coleção - que já soma 13 estatuetas.
Além de artista, Babyface construiu uma forte atuação empresarial. Em 1989, ao lado de L.A. Reid, fundou a LaFace Records, responsável por impulsionar carreiras como TLC, Usher e a própria Toni Braxton.
Em 2013, Babyface recebeu uma estrela na CalÃ§ada da Fama de Hollywood, reconhecimento de sua importÃ¢ncia e permanÃªncia na indÃºstria musical.
Babyface já foi casado duas vezes, primeiro com Tracey Edmonds, entre 1992 e 2005, e depois com Nicole Pantenburg, entre 2014 e 2021. Ele é pai de três filhos: Brandon Edmonds, Dylan Edmonds e Peyton Edmonds.