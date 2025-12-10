Robert Downey Jr. revela confusão de Gwyneth Paltrow com Tom Holland

Holland voltará a viver o personagem em “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, previsto para 2026. O filme deve abordar as consequências do capítulo anterior, com Peter Parker em uma nova fase da vida, focada nos estudos universitários e na tentativa de deixar a vida de herói para trás. Diante de uma nova ameaça, ele voltará a vestir o traje e se une a um aliado inesperado.