Design e afeto: Taís Araújo e Lázaro Ramos mostram o apartamento onde vivem

A decisão de adquirir o apartamento surgiu do desejo de uma rotina mais prática e leve, após anos vivendo em uma casa muito grande que exigia manutenção intensa e inúmeros funcionários.
A ampla área social, as janelas generosas, a iluminação natural e o pé-direito alto foram os elementos que convenceram o casal de que haviam encontrado o lugar ideal.
Cerca de um ano após a compra, eles decidiram reformar o espaço por ele ser muito antigo. A obra, iniciada em 2023 e conduzida pelo escritório Escala Arquitetura, levou a família a morar temporariamente no apartamento do andar superior, o que permitiu acompanhar de perto cada etapa.
Entre as mudanças estruturais está a integração da cozinha ao living, o que permite que Lázaro cozinhe enquanto conversa com os amigos.
Na varanda, a família optou por uma decoração pensada para transformar o espaço em uma área de socialização e receber os amigos.
O espaço ganhou também um “palquinho”, uma área elevada de madeira sugerida por Lázaro para contemplar a vista e servir como ponto de descanso.
A área íntima também foi reorganizada para garantir maior privacidade e separação em relação às áreas de convivência.
O imóvel também foi adaptado à rotina profissional dos atores, por isso o escritório passou por uma reformulação. Assim, o ambiente funciona como escritório e biblioteca.
O espaço inclui também uma seção dedicada à música, onde são guardados DVDs, vinis e instrumentos musicais.
Taís ganhou um novo camarim, que pode ser completamente isolado por meio de uma porta de madeira e outra de vidro.
O espaço é essencial para a atriz, que costuma se arrumar em casa para seus trabalhos.
O décor combina brasilidade contemporânea com elementos afetivos. Assim, reúne obras de artistas como Íldima Lima, Mario Cravo Neto, Tarsila do Amaral e Adriana Varejão, além de peças garimpadas, lembranças de viagens e itens assinados por designers brasileiros.
Entre os detalhes afetivos está a pequena escultura de uma formiga, originária da Bahia, que integra a decoração da cozinha.
A paleta de cores mistura tons terrosos, rosados e verdes, reforçando o clima acolhedor.
Segundo Taís, o objetivo foi criar um lar que refletisse a trajetória e a identidade da família: “A gente se reconhece em cada canto”, afirmou.
Lázaro destacou a versatilidade do apartamento, que pode ser facilmente adaptado para momentos de sossego ou para receber amigos: “Podemos fechar tudo para ter sossego ou abrir para receber, é a síntese da nossa vida.”