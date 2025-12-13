Entretenimento Design e afeto: Taís Araújo e Lázaro Ramos mostram o apartamento onde vivem Taís Araújo e Lázaro Ramos apresentaram o novo apartamento do casal, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, em um tour intimista para o canal da Casa Vogue no YouTube. O imóvel, construído nos anos 1950, foi inicialmente alugado para um período de teste e, depois, comprado em definitivo. Por Flipar

Reprodução Youtube