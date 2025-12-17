Maurício Kubrusly sofre queda e é levado à UTI na Bahia

No entanto, não divulgou detalhes adicionais sobre seu estado de saúde. Diagnosticado com demência frontotemporal em 2016, Kubrusly vive atualmente em uma comunidade litorânea da Bahia ao lado da esposa, Beatriz Goulart, depois de deixar São Paulo com o avanço da doença.
No fim de setembro, o ex-repórter da TV Globo completou 80 anos. Conhecido pelo quadro 'Me Leva, Brasil', exibido entre 2000 e 2017, ele marcou gerações ao retratar personagens curiosos e emocionantes pelo país.
Afastado da emissora desde 2019 por motivos de saúde, Kubrusly vive no sul da Bahia ao lado da esposa Beatriz e do cachorro Shiva. Afinal, o jornalista foi diagnosticado com Demência Fronto Temporal, que afeta memória, humor e comportamento.
Apesar das limitações, segundo a família, ele mantém o carinho pela vida e pelo povo brasileiro, características que sempre definiram seu trabalho e personalidade.
Recentemente, porém, Beatriz Goulart revelou ao jornal 'O Globo' que o quadro do marido se agravou nos últimos meses. A doença degenerativa que acometeu o jornalista não tem cura.
A arquiteta fez o relato ao comentar sobre o documentário em homenagem ao jornalista. Beatriz Goulart disse que na época das gravações, no fim de 2023, Kubrusly já não conseguia ler e escrever. Com o tempo, ele passou a falar ainda menos e reconhece apenas a esposa.
Maurício Kubrusly trabalhou por 34 anos na TV Globo. A doença neurodegenerativa o obrigou se aposentar. A doença é a mesma que afeta o premiado ator norte-americano Bruce Willis, aposentado da carreira cinematográfica desde 2022.
A revelação de que Maurício Kubrusly convive com a demência frontotemporal foi feita em um quadro de série especial sobre os 50 anos do Fantástico, dominical da Globo, em agosto de 2023.
Maurício Kubrusly deixou a Globo em maio de 2019, meses antes do fim de seu contrato com a emissora carioca. A demência frontotemporal (DFT) é uma doença neurodegenerativa que afeta regiões do cérebro e provoca perda progressiva de funções do órgão.
Os lobos frontais e temporais laterais são as áreas cerebrais mais afetadas pela doença degenerativa. A DFT é uma condição mais rara que outros tipos de demência e a hereditariedade é um fator muito influente.
Os sintomas mais comuns se manifestam em comportamentos e na linguagem. Alterações de personalidade, dificuldade para controlar impulsos e perda de memória são outros efeitos. Além da avaliação dos sintomas, o diagnóstico requer exames complementares como tomografia e ressonância.
Maurício Kubrusly foi contratado pela Globo em 1985 e estreou participando da cobertura da primeira edição do Rock in Rio. No Fantástico, Kubrusly comandou o quadro 'Me Leva, Brasil', no Fantástico, entre os anos de 2000 e 2016.
Para essas reportagens, Kubrusly viajava pelo Brasil em busca de histórias curiosas e contadas com uma irreverência peculiar.
Em 2016, o jornalista sofreu um infarto e passou por cirurgia para colocação de dois stents - dispositivo para evitar a obstrução de uma artéria. Antes de receber o diagnóstico e deixar a Globo, Kubrusly fez participações ocasionais até o fim de 2017.