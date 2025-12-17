Um século de vida e ‘segredo para a juventude’: lenda de Hollywood, Dick Van Dyke completa 100 anos

O artista costuma atribuir sua longevidade a uma postura positiva diante da vida e ao hábito de não se estressar. Veja outras curiosidades sobre a vida do ator!
O lendário ator e comediante norte-americano Dick Van Dyke, conhecido pelo clássico 'Mary Poppins', completou um século de vida no dia 13 de dezembro.
O artista costuma atribuir sua longevidade a uma postura positiva diante da vida e ao hábito de não se estressar. Veja outras curiosidades sobre a vida do ator!
Antes de se tornar ator, Van Dyke foi locutor de rádio e performer em shows para as tropas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.
Sua grande estreia na Broadway veio em 1960 com o musical 'Bye Bye Birdie', no papel principal de Albert Peterson.
De cara, o papel lhe rendeu o Prêmio Tony de Melhor Ator Coadjuvante em Musical.
Sua trajetória na TV americana tem início em 1961, com a série 'The Dick Van Dyke Show', na qual interpretou o roteirista Rob Petrie.
O programa é até hoje considerado um dos maiores clássicos da televisão, elogiado pelo roteiro inteligente, pelo retrato moderno da vida familiar e pelo timing cômico impecável de seu protagonista.
O sucesso da série rendeu a Van Dyke vários prêmios Emmy e consolidou sua imagem como um dos maiores comediantes da TV.
No cinema, Van Dyke alcançou fama mundial ao interpretar Bert, o simpático e atrapalhado faz-tudo de 'Mary Poppins', no clássico da Disney de 1964.
A atuação se tornou icônica, especialmente pelas sequências musicais e de dança que evidenciaram sua extraordinária habilidade corporal.
Van Dyke também marcou época em filmes como 'O Mordomo Trapaceiro', de 1967, e 'Glória e Lágrimas de um Cômico', de 1969.
Na aventura musical 'O Calhambeque Mágico', de 1968, Van Dyke fez sucesso interpretando o inventor Caractacus Potts.
Nos anos 1990, Van Dyke conquistou uma nova geração ao estrelar a série policial 'Diagnosis Murder', na qual deu vida ao Dr. Mark Sloan.
Van Dyke também fez aparições em filmes conhecidos como 'Dick Tracy', de 1990, 'Uma Noite no Museu', de 2006, e 'Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba', de 2014.
Em 2018, Van Dyke retornou à Disney para viver Mr. Dawes Jr. em 'O Retorno de Mary Poppins'.
Em 2021, o ator foi premiado com o prestigiado Kennedy Center Honors — concedido a artistas e grupos artísticos por suas contribuições ao longo da vida para a cultura americana.
Além do talento artístico, sua trajetória também inclui momentos pessoais difíceis, como a luta contra o tabagismo e o alcoolismo.
Na vida pessoal, Van Dyke foi casado por 36 anos com sua primeira esposa, Margerie Willett, com tem teve seus quatro filhos. Depois, viveu um matrimônio de 33 anos com a atriz Michelle Triola Marvin — ela morreu em 2009.
Em reconhecimento pelo seu trabalho, Van Dyke foi introduzido no Television Hall of Fame em 1995. Também recebeu o Prêmio Honorário do Sindicado dos Atores e uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2012.