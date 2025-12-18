Filmes e Séries

Steven Spielberg celebra 79 anos com teaser de “Dia D”, seu novo filme de ficção científica

'Dia D', novo filme de ficção científica dirigido por Steven Spielberg, ganhou seu primeiro teaser e dois pôsteres oficiais. O longa, que terá OVNIs como tema e cuja trama ainda não foi divulgada, tem estreia prevista para 12 de junho de 2026.

O projeto, inicialmente chamado 'The Dish' e depois renomeado para 'Disclosure', conta com Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo e Wyatt Russell no elenco. O roteiro é de David Koepp, e a direção de fotografia de Janusz Kami?ski, ambos colaboradores frequentes de Spielberg. Segundo Koepp, o filme terá um tom semelhante aos clássicos de ficção científica do diretor.

Steven Spielberg, nascido em 18 de dezembro de 1946 em Cincinnati, Ohio, Ã© um dos cineastas mais influentes da histÃ³ria do cinema. Desde a infÃ¢ncia demonstrou interesse por filmes e, na adolescÃªncia, dirigiu curtas premiados.

A carreira profissional de Spielberg começou em 1968, após o curta 'Amblin’' impressionar a Universal Studios. Ele iniciou na televisão, dirigindo episódios de séries como 'Columbo' e o aclamado telefilme 'Encurralado' de 1971, produção que abriu as portas para o cinema.

Sua consagração veio com 'Tubarão' em 1975, um enorme sucesso de bilheteria que ajudou a consolidar o conceito de blockbuster de verão. A partir daí, Spielberg se firmou como um diretor capaz de unir suspense, emoção e narrativa acessível. Nos anos seguintes, dirigiu clássicos da ficção científica como 'Contatos Imediatos do Terceiro Grau' e 'E.T. – O Extraterrestre', além de iniciar a franquia 'Indiana Jones'.

'Contatos Imediatos do Terceiro Grau', de 1977, rendeu a Spielberg sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Diretor. O filme acompanha pessoas comuns que têm experiências com objetos voadores não identificados e desenvolvem uma compulsão inexplicável por um local específico.

'Indiana Jones - Os Caçadores da Arca Perdida', lançado em 1981, recebeu indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, e marcou o início da franquia 'Indiana Jones'. A trama acompanha o arqueólogo Indiana Jones em uma corrida contra os nazistas para recuperar a Arca da Aliança, em uma combinação de aventura, ação e elementos históricos.

'E.T. – O Extraterrestre', de 1982, foi indicado a várias categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. O longa retrata a amizade entre um garoto e um alienígena abandonado na Terra. O filme conquistou estatuetas técnicas, incluindo Melhor Trilha Sonora, e se tornou um dos maiores sucessos da história do cinema.

Spielberg também se dedicou a filmes de grande peso dramático e histórico, como 'A Cor Púrpura', 'O Império do Sol', 'A Lista de Schindler' e 'O Resgate do Soldado Ryan'.

'A Cor Púrpura' em 1985 recebeu indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e várias nomeações para o elenco. O filme adapta o romance de Alice Walker e acompanha a trajetória de Celie, uma mulher negra que enfrenta abusos, racismo e desigualdade no sul dos Estados Unidos ao longo de décadas. Spielberg não foi indicado à direção, fato que gerou repercussão na época, apesar do reconhecimento generalizado da obra.

'A Lista de Schindler', lançado em 1993, venceu sete Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor e garantiu a Spielberg sua primeira estatueta na categoria. O filme retrata a história real do industrial alemão Oskar Schindler, que salvou mais de mil judeus durante o Holocausto ao empregá-los em suas fábricas.

'O Resgate do Soldado Ryan', de 1998, recebeu 11 indicações ao Oscar, com Spielberg vencendo pela segunda vez o prêmio de Melhor Diretor. O filme começa com o desembarque das tropas aliadas na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial e acompanha um grupo de soldados em missão para localizar e resgatar um paraquedista cujos irmãos foram mortos em combate, e é reconhecido como um dos maiores dramas de guerra da história do cinema.

Ainda nos anos 1990, Spielberg alcançou enorme sucesso com 'Jurassic Park', trilogia que revolucionou o uso de efeitos visuais digitais. O filme acompanha o bilionário John Hammond, que cria um parque temático com dinossauros clonados a partir de DNA antigo. Quando uma sabotagem coloca os animais em liberdade, visitantes precisam lutar pela sobrevivência contra predadores como o Tiranossauro Rex e os Velociraptors.

A partir dos anos 2000, Spielberg alternou produÃ§Ãµes de ficÃ§Ã£o cientÃ­fica, como 'InteligÃªncia Artificial' e 'Minority Report', com dramas histÃ³ricos e polÃ­ticos, incluindo 'Munique', 'Lincoln', 'Ponte dos EspiÃµes', 'Cavalo de Guerra' e 'The Post: A Guerra Secreta'.

'Munique', de 2005, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme e rendeu a Spielberg mais uma indicação como Melhor Diretor. O filme aborda a operação secreta do governo israelense para capturar e executar os responsáveis pelo assassinato de atletas nas Olimpíadas de 1972, e explora as consequências morais e psicológicas dessa missão.

'Cavalo de Guerra', lançado em 2011, também foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. O longa acompanha a vida de Joey, um cavalo separado de seu dono, Albert, e vendido para o exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. A narrativa acompanha a jornada de Joey em meio aos horrores da guerra, destacando a perseverança e o vínculo entre ele e Albert.

'Lincoln', lançado em 2012, recebeu 12 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, vencendo nas categorias de Melhor Ator, com Daniel Day-Lewis, e Melhor Direção de Arte. O filme foca nos últimos meses de vida do presidente Abraham Lincoln e em sua articulação política para aprovar a 13ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que aboliu a escravidão.

'Ponte dos Espiões', de 2015, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme e venceu na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, com Mark Rylance. A obra narra a história do advogado James B. Donovan, que defende um espião soviético nos Estados Unidos e atua na negociação de uma troca de prisioneiros durante a Guerra Fria.

'The Post: A Guerra Secreta', de 2017, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. O filme acompanha a batalha do jornal The Washington Post para publicar os Pentagon Papers, documentos secretos sobre a Guerra do Vietnã, destacando os desafios enfrentados pela editora Katharine Graham e pelo editor Ben Bradlee para revelar a verdade ao público.

A partir da década de 2010, Spielberg também explorou novos formatos e gêneros com filmes como 'As Aventuras de Tintim' de 2011, 'Amor, Sublime Amor' de 2021 e 'Os Fabelmans' de 2022.

'Amor, Sublime Amor' recebeu indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, sendo a primeira incursão de Spielberg no gênero musical. A obra acompanha o romance entre jovens de grupos rivais na Nova York dos anos 1950, abordando imigração, preconceito e violência urbana.

'Os Fabelmans', filme autobiográfico inspirado na juventude do diretor, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme e rendeu a Spielberg indicações a Melhor Diretor e, pela primeira vez, a Melhor Roteiro Original.

Spielberg também participou da fundação do estúdio DreamWorks, responsável por sucessos comerciais, como 'Shrek', 'Como Treinar o Seu Dragão', 'Madagascar' e 'Kung Fu Panda'.

Ao longo de sua carreira, recebeu inúmeros prêmios e honrarias, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade, concedida em 2015 e a estrela na calçada da fama em Hollywood.

Steven Spielberg foi casaado com Amy Irving, de 1985 a 1989, com quem teve um filho, Max Samuel Spielberg, nascido em 1985.

Em 1991, Spielberg se casou com a atriz Kate Capshaw, com quem tem seis filhos, incluindo filhos biológicos e adotados: Sasha, Theo, Sawyer, Mikaela, Destry e Jessica Capshaw.

