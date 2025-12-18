Steven Spielberg celebra 79 anos com teaser de “Dia D”, seu novo filme de ficção científica

'O Resgate do Soldado Ryan', de 1998, recebeu 11 indicações ao Oscar, com Spielberg vencendo pela segunda vez o prêmio de Melhor Diretor. O filme começa com o desembarque das tropas aliadas na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial e acompanha um grupo de soldados em missão para localizar e resgatar um paraquedista cujos irmãos foram mortos em combate, e é reconhecido como um dos maiores dramas de guerra da história do cinema.