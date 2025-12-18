Steven Spielberg celebra 79 anos com teaser de “Dia D”, seu novo filme de ficção científica

O projeto, inicialmente chamado 'The Dish' e depois renomeado para 'Disclosure', conta com Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo e Wyatt Russell no elenco. O roteiro é de David Koepp, e a direção de fotografia de Janusz Kami?ski, ambos colaboradores frequentes de Spielberg. Segundo Koepp, o filme terá um tom semelhante aos clássicos de ficção científica do diretor.
Steven Spielberg, nascido em 18 de dezembro de 1946 em Cincinnati, Ohio, Ã© um dos cineastas mais influentes da histÃ³ria do cinema. Desde a infÃ¢ncia demonstrou interesse por filmes e, na adolescÃªncia, dirigiu curtas premiados.
A carreira profissional de Spielberg começou em 1968, após o curta 'Amblin’' impressionar a Universal Studios. Ele iniciou na televisão, dirigindo episódios de séries como 'Columbo' e o aclamado telefilme 'Encurralado' de 1971, produção que abriu as portas para o cinema.
Sua consagração veio com 'Tubarão' em 1975, um enorme sucesso de bilheteria que ajudou a consolidar o conceito de blockbuster de verão. A partir daí, Spielberg se firmou como um diretor capaz de unir suspense, emoção e narrativa acessível. Nos anos seguintes, dirigiu clássicos da ficção científica como 'Contatos Imediatos do Terceiro Grau' e 'E.T. – O Extraterrestre', além de iniciar a franquia 'Indiana Jones'.
'Contatos Imediatos do Terceiro Grau', de 1977, rendeu a Spielberg sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Diretor. O filme acompanha pessoas comuns que têm experiências com objetos voadores não identificados e desenvolvem uma compulsão inexplicável por um local específico.
'Indiana Jones - Os Caçadores da Arca Perdida', lançado em 1981, recebeu indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, e marcou o início da franquia 'Indiana Jones'. A trama acompanha o arqueólogo Indiana Jones em uma corrida contra os nazistas para recuperar a Arca da Aliança, em uma combinação de aventura, ação e elementos históricos.
'E.T. – O Extraterrestre', de 1982, foi indicado a várias categorias do Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor. O longa retrata a amizade entre um garoto e um alienígena abandonado na Terra. O filme conquistou estatuetas técnicas, incluindo Melhor Trilha Sonora, e se tornou um dos maiores sucessos da história do cinema.
Spielberg também se dedicou a filmes de grande peso dramático e histórico, como 'A Cor Púrpura', 'O Império do Sol', 'A Lista de Schindler' e 'O Resgate do Soldado Ryan'.
'A Cor Púrpura' em 1985 recebeu indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e várias nomeações para o elenco. O filme adapta o romance de Alice Walker e acompanha a trajetória de Celie, uma mulher negra que enfrenta abusos, racismo e desigualdade no sul dos Estados Unidos ao longo de décadas. Spielberg não foi indicado à direção, fato que gerou repercussão na época, apesar do reconhecimento generalizado da obra.
'A Lista de Schindler', lançado em 1993, venceu sete Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor e garantiu a Spielberg sua primeira estatueta na categoria. O filme retrata a história real do industrial alemão Oskar Schindler, que salvou mais de mil judeus durante o Holocausto ao empregá-los em suas fábricas.
'O Resgate do Soldado Ryan', de 1998, recebeu 11 indicações ao Oscar, com Spielberg vencendo pela segunda vez o prêmio de Melhor Diretor. O filme começa com o desembarque das tropas aliadas na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial e acompanha um grupo de soldados em missão para localizar e resgatar um paraquedista cujos irmãos foram mortos em combate, e é reconhecido como um dos maiores dramas de guerra da história do cinema.
Ainda nos anos 1990, Spielberg alcançou enorme sucesso com 'Jurassic Park', trilogia que revolucionou o uso de efeitos visuais digitais. O filme acompanha o bilionário John Hammond, que cria um parque temático com dinossauros clonados a partir de DNA antigo. Quando uma sabotagem coloca os animais em liberdade, visitantes precisam lutar pela sobrevivência contra predadores como o Tiranossauro Rex e os Velociraptors.
A partir dos anos 2000, Spielberg alternou produÃ§Ãµes de ficÃ§Ã£o cientÃfica, como 'InteligÃªncia Artificial' e 'Minority Report', com dramas histÃ³ricos e polÃticos, incluindo 'Munique', 'Lincoln', 'Ponte dos EspiÃµes', 'Cavalo de Guerra' e 'The Post: A Guerra Secreta'.
'Munique', de 2005, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme e rendeu a Spielberg mais uma indicação como Melhor Diretor. O filme aborda a operação secreta do governo israelense para capturar e executar os responsáveis pelo assassinato de atletas nas Olimpíadas de 1972, e explora as consequências morais e psicológicas dessa missão.
'Cavalo de Guerra', lançado em 2011, também foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. O longa acompanha a vida de Joey, um cavalo separado de seu dono, Albert, e vendido para o exército britânico durante a Primeira Guerra Mundial. A narrativa acompanha a jornada de Joey em meio aos horrores da guerra, destacando a perseverança e o vínculo entre ele e Albert.
'Lincoln', lançado em 2012, recebeu 12 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, vencendo nas categorias de Melhor Ator, com Daniel Day-Lewis, e Melhor Direção de Arte. O filme foca nos últimos meses de vida do presidente Abraham Lincoln e em sua articulação política para aprovar a 13ª Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que aboliu a escravidão.
'Ponte dos Espiões', de 2015, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme e venceu na categoria de Melhor Ator Coadjuvante, com Mark Rylance. A obra narra a história do advogado James B. Donovan, que defende um espião soviético nos Estados Unidos e atua na negociação de uma troca de prisioneiros durante a Guerra Fria.
'The Post: A Guerra Secreta', de 2017, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme. O filme acompanha a batalha do jornal The Washington Post para publicar os Pentagon Papers, documentos secretos sobre a Guerra do Vietnã, destacando os desafios enfrentados pela editora Katharine Graham e pelo editor Ben Bradlee para revelar a verdade ao público.
A partir da década de 2010, Spielberg também explorou novos formatos e gêneros com filmes como 'As Aventuras de Tintim' de 2011, 'Amor, Sublime Amor' de 2021 e 'Os Fabelmans' de 2022.
'Amor, Sublime Amor' recebeu indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor, sendo a primeira incursão de Spielberg no gênero musical. A obra acompanha o romance entre jovens de grupos rivais na Nova York dos anos 1950, abordando imigração, preconceito e violência urbana.
'Os Fabelmans', filme autobiográfico inspirado na juventude do diretor, foi indicado ao Oscar de Melhor Filme e rendeu a Spielberg indicações a Melhor Diretor e, pela primeira vez, a Melhor Roteiro Original.
Spielberg também participou da fundação do estúdio DreamWorks, responsável por sucessos comerciais, como 'Shrek', 'Como Treinar o Seu Dragão', 'Madagascar' e 'Kung Fu Panda'.
Ao longo de sua carreira, recebeu inúmeros prêmios e honrarias, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade, concedida em 2015 e a estrela na calçada da fama em Hollywood.
Steven Spielberg foi casaado com Amy Irving, de 1985 a 1989, com quem teve um filho, Max Samuel Spielberg, nascido em 1985.
Em 1991, Spielberg se casou com a atriz Kate Capshaw, com quem tem seis filhos, incluindo filhos biológicos e adotados: Sasha, Theo, Sawyer, Mikaela, Destry e Jessica Capshaw.