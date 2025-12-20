Galeria

Leticia Sabatella retorna às novelas em Êta Mundo Melhor!

Leticia Sabatella vai reforçar o elenco de 'Êta Mundo Melhor!' com a personagem Miriam, mãe de Estela, interpretada por Larissa Manoela. A chegada da nova personagem promete mexer com a trama ao revelar um segredo guardado há anos.

Por Flipar
Instagram

As primeiras cenas devem ir ao ar em janeiro e mostrarão o conflito entre mãe e filha, com Estela reagindo com revolta à reaparição de Miriam, enquanto amigos tentam promover uma reconciliação.

Divulgação

Que tal conhecermos um pouco mais sobre essa talentosa atriz? Letícia Sabatella nasceu em 19 de março de 1971, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Divulgação/Mauricio Nahas

A partir daí, Sabatella construiu uma trajetória consistente, alternando papéis em novelas, minisséries e séries.

Reprodução/Facebook

Entre seus trabalhos mais notáveis estão as novelas 'O Clone' (2001), em que viveu a personagem Latiffa.

Divulgação/TV Globo

No cinema, participou de filmes como 'Bela Donna' (1988), 'Chico Xavier' (2010) e 'Chatô, o Rei do Brasil' (2014).

Reprodução

Além de sua carreira artística, Letícia é uma ativista bastante engajada em causas sociais, ambientais e de direitos humanos.

Wikimedia Commons/Partido dos Trabalhadores

Ao longo dos anos, ela se envolveu em campanhas em defesa do meio ambiente, dos povos indígenas, das mulheres e da democratização da cultura.

Flickr - Carlos Ebert

Ela também se aventurou na música e chegou a gravar a música 'A Cigarra' com a cantora Elza Soares, em 2002.

Flickr - 26° Prêmio da Música Brasileira

Discreta sobre a vida pessoal, Letícia foi casada por 12 anos com o ator e diretor Ângelo Antônio (1991-2003) e, depois, por seis anos com o ator Fernando Alves (2013-2019, foto).

Reprodução/Instagram

Em 2023, aos 52 anos, a atriz revelou ter sido diagnosticada tardiamente com autismo. Desde 2019, ela vive um relacionamento com o ator Daniel Dantas.

Reprodução/Redes Sociais

Veja Mais