Leticia Sabatella retorna às novelas em Êta Mundo Melhor!

As primeiras cenas devem ir ao ar em janeiro e mostrarão o conflito entre mãe e filha, com Estela reagindo com revolta à reaparição de Miriam, enquanto amigos tentam promover uma reconciliação.
Que tal conhecermos um pouco mais sobre essa talentosa atriz? Letícia Sabatella nasceu em 19 de março de 1971, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
A partir daí, Sabatella construiu uma trajetória consistente, alternando papéis em novelas, minisséries e séries.
Entre seus trabalhos mais notáveis estão as novelas 'O Clone' (2001), em que viveu a personagem Latiffa.
No cinema, participou de filmes como 'Bela Donna' (1988), 'Chico Xavier' (2010) e 'Chatô, o Rei do Brasil' (2014).
Além de sua carreira artística, Letícia é uma ativista bastante engajada em causas sociais, ambientais e de direitos humanos.
Ao longo dos anos, ela se envolveu em campanhas em defesa do meio ambiente, dos povos indígenas, das mulheres e da democratização da cultura.
Ela também se aventurou na música e chegou a gravar a música 'A Cigarra' com a cantora Elza Soares, em 2002.
Discreta sobre a vida pessoal, Letícia foi casada por 12 anos com o ator e diretor Ângelo Antônio (1991-2003) e, depois, por seis anos com o ator Fernando Alves (2013-2019, foto).
Em 2023, aos 52 anos, a atriz revelou ter sido diagnosticada tardiamente com autismo. Desde 2019, ela vive um relacionamento com o ator Daniel Dantas.