Galeria Leticia Sabatella retorna às novelas em Êta Mundo Melhor! Leticia Sabatella vai reforçar o elenco de 'Êta Mundo Melhor!' com a personagem Miriam, mãe de Estela, interpretada por Larissa Manoela. A chegada da nova personagem promete mexer com a trama ao revelar um segredo guardado há anos. Por Flipar

