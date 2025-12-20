Ítalo Ferreira celebra nascimento do primeiro filho

Na publicação, o surfista celebrou o momento especial e afirmou que sua vida ganhou ainda mais sentido com a chegada do filho. Além do álbum, Ítalo publicou um relato emocionante nos stories, elogiando a força da companheira durante o parto.
Ele também descreveu o impacto do nascimento em seus sentimentos. A mensagem destacou o amor do casal e a emoção de viver a experiência da paternidade pela primeira vez.
Recentemente, Ítalo Ferreira surpreendeu ao publicar um vídeo em que realiza, pela primeira vez, um 720° - duas voltas completas no ar - durante gravação na piscina de ondas do Boa Vista Surf Lodge, em setembro de 2025.
Na legenda, o surfista escreveu: “Meu primeiro 720° durante a gravação do meu próximo programa para o Canal Off e Globoplay no Boa Vista Surf Lodge. Aguardem.”
No Circuito Mundial de Surfe de 2025, Ítalo ficou em quarto lugar no ranking. Venceu uma etapa em Abu Dhabi e chegou ao WSL Finals, sendo superado por Griffin Colapinto, em Fiji.
Ítalo Ferreira se mantém na crista da onda. Neste embalo, o Flipar relembra a carreira do atleta, um dos maiores do mundo na atualidade.
Ítalo Ferreira nasceu em uma família pobre na cidade de Baía Formosa (Rio Grande do Norte), a 96 qulômetros da capital, Natal. Ele mora no local até hoje, embora viva viajando por conta do surfe.
Ele começou a surfar ainda na infância, com uma tampa de isopor. Depois, conseguiu pranchas emprestadas com os primos. Aos 12 anos, sua vida mudou ao ser descoberto por Luiz Henrique Campos 'Pinga', um 'olheiro' do esporte.
Ítalo então foi participar de campeonatos nas categorias de base, entre 2011 e 2014. No primeiro ano, ganhou duas etapas do Mundial Júnior e foi vice-campeão da categoria. Já em 2014, foi campeão brasileiro profissional e se garantiu no Mundial profissional de 2015.
Já em 2015, Ferreira conquistou o título simbólico de melhor estreante na competição. Além disso, ficou com a prata na etapa de Portugal, perdendo para o também brasileiro Filipe Toledo.
Em 2018, Ferreira ganhou as suas duas primeiras etapas: Bells Beach, na Austrália e Keramas Beach, em Bali. O título, porém, ficou com o brasileiro Gabriel Medina. Aquele foi o quarto título do Brasil na história da competição, que existe desde os anos 1960.
Além de Ferreira, o país foi campeão com Gabriel Medina (2014, 2018 e 2021), Filipe Toledo (2022 e 2023), Adriano de Souza (2015) e Yago Dora (2025). Ou seja, o Brasil atravessa sua maior fase no esporte.
A título de curiosidade, o maior vencedor é o americano Kelly Slater, com 11 conquistas. Ele tem uma relação com o Brasil, afinal, foi namorado da modelo Gisele Bündchen.
Em 2021, Ítalo Ferreira tornou-se o primeiro campeão olímpico de surfe. Aquela edição foi referente a Tóquio-2020, adiada em um ano por causa da pandemia da Covid-19. Na decisão, Ferreira derrotou o japonês Kanoa Igarashi, por 15,14 contra 6,60, no somatório das duas melhores notas.
'Eu queria que a minha avó estivesse viva para ver isso. Sou muito feliz pelo que me tornei, pelo que fiz pelos meus pais. Sempre pedi para que esse sonho fosse realizado e ele aconteceu.', completou Ferreira, em uma entrevista que entrou para a história do esporte nacional.
Ítalo Ferreira tem 1,68 metro e costuma pesar 68 kg. Ele é considerado um surfista Goofy, ou seja, que surfa com o pé direito na frente da prancha. Já quem usa a esquerda como base é conhecida como regular.