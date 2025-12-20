Revelação mirim de Hollywood, Jacobi Jupe entra para nova versão de ‘O Exorcista’

O projeto marca mais uma parceria entre a produtora Blumhouse e os estúdios Universal e terá roteiro e direção assinados por Mike Flanagan ('Doutor Sono').
As filmagens estão previstas para começar em março de 2026, em Nova York, embora o longa ainda não tenha uma data de estreia definida.
A nova produção se insere em uma das franquias mais emblemáticas da história do cinema. Lançado em 1973, “O Exorcista” original foi dirigido por William Friedkin, morto em 2023, e adaptado do livro de mesmo nome de William Peter Blatty.
Protagonizado por Linda Blair e Ellen Burstyn, o longa se tornou um marco do gênero terror e recebeu dez indicações ao Oscar em 1974, conquistando duas estatuetas e consolidando seu impacto cultural e crítico.
Com apenas 12 anos, Jacobi Jupe já desponta como um dos nomes mais promissores de sua geração em Hollywood.
O ator ganhou projeção ao integrar o elenco de “Peter Pan e Wendy”, lançado em 2023, e vem atraindo atenção especial da crítica e do público por sua participação no drama de época “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”.
“Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” tem direção de Chloé Zhao e já aparece entre os títulos apontados como fortes candidatos às principais categorias do Oscar de 2026.
Jacobi Jupe nasceu em 1º de julho de 2013, em Londres, na Inglaterra, e desde muito cedo esteve cercado pelo universo do cinema e da televisão, graças à família profundamente ligada às artes dramáticas.
Filho do cineasta Chris Jupe e da atriz Katy Cavanagh, Jacobi cresceu em um ambiente em que a profissão fazia parte do cotidiano, uma influência que certamente moldou seu interesse pela atuação desde os primeiros anos de vida.
Seguindo os passos do irmão mais velho, Noah Jupe, que já conquistara reconhecimento em Hollywood por papéis em filmes como “Um Lugar Silencioso”, Jacobi começou sua própria trajetória artística muito jovem.
Sua estreia em produções relevantes aconteceu em 2021, com participação na série “Britannia”, um projeto histórico ambientado na era romana.
Em 2023, Jacobi alcançou maior visibilidade ao interpretar Michael Darling em “Peter Pan e Wendy”.
A adaptação em live-action de um clássico da Disney, que o colocou no radar global como uma das promessas mais interessantes da nova geração de atores mirins.
No ano seguinte, ele ampliou ainda mais seu repertório em televisão ao integrar o elenco da minissérie “Passado”, exibida pela Apple TV+.
Logo em seguida, foi escolhido para um papel de destaque no cinema, de Hamnet Shakespeare na adaptação dirigida por Chloé Zhao do romance de mesmo nome.
Esse projeto especialmente representa um marco em sua carreira não apenas pelo peso da direção de Zhao, vencedora do Oscar, mas também porque acabou reunindo Jacobi e seu irmão Noah no mesmo filme.
Muito jovem, Jacobi Jupe já construiu um currículo sólido e diversificado, transitando com naturalidade entre televisão e cinema, entre produções de estúdio e projetos autorais.