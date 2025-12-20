Atores que ficaram carecas: veja como eram antes

Ben Kingsley – ator britânico, nascido em 1943. Careca desde os anos 1970, quando passou a lidar com a queda natural de cabelo, como já relatou em entrevistas, visual que se tornou uma marca de sua carreira.
Billy Zane – ator americano, nascido em 1966. Assumiu o visual careca no início dos anos 2000, após a perda progressiva de cabelo, decisão comentada por ele em entrevistas e incorporada de vez à imagem pública.
Bruce Willis – ator americano, nascido em 1955. Passou a aparecer careca a partir dos anos 1990, após a queda natural de cabelo, mudança que ele já comentou em entrevistas e que acabou associada a seus papéis de ação, como 'Duro de Matar', o mais famoso de sua carreira.
Christopher Meloni – ator americano, nascido em 1961. Adotou o visual careca no fim dos anos 1990, inicialmente por opção estética ligada a papéis na TV, como ele já relatou em entrevistas, e acabou mantendo o estilo ao longo da carreira.
Dwayne Johnson – ator e ex-lutador americano, nascido em 1972. Passou a raspar a cabeça no fim dos anos 1990, ainda na WWE, por opção estética, decisão que ele próprio já explicou em entrevistas e que se tornou parte de sua imagem pública.
Ed Harris – ator americano, nascido em 1950. Passou a adotar o visual careca no fim dos anos 1980, após a queda natural de cabelo, escolha que ele já mencionou em entrevistas e que virou traço recorrente de seus personagens.
Alan Arkin – ator e diretor americano, nascido em 1934. Passou a aparecer careca a partir dos anos 1990, após a perda natural de cabelo, mudança comentada por ele em entrevistas e incorporada ao visual maduro da carreira.
James Spader – ator americano, nascido em 1960. Começou a aparecer careca no fim dos anos 2000, após a queda natural de cabelo, visual que ele passou a assumir de forma definitiva em entrevistas e trabalhos mais recentes.
Jason Statham – ator britânico, nascido em 1967. Passou a raspar a cabeça no fim dos anos 1990, após a perda natural de cabelo, visual que ele adotou por escolha estética e que virou marca registrada de seus papéis de ação.
John Malkovich – ator americano, nascido em 1953. Começou a aparecer careca no fim dos anos 1980, após a queda natural de cabelo, visual que ele já comentou em entrevistas e que se consolidou como parte de sua imagem artística.
John Travolta – ator americano, nascido em 1954. Assumiu o visual careca de forma definitiva no fim dos anos 2010, após a perda natural de cabelo, decisão que ele próprio passou a exibir publicamente em eventos e entrevistas.
Laurence Fishburne – ator americano, nascido em 1961. Passou a adotar o visual careca no fim dos anos 1990, alternando cortes ao longo da carreira, até assumir de vez a cabeça raspada por opção estética, como já comentou em entrevistas.
Mark Strong – ator britânico, nascido em 1963. Adotou o visual careca no início dos anos 2000, após a perda progressiva de cabelo, mudança que ele já relatou em entrevistas e que se tornou marca registrada de seus personagens.
Patrick Stewart – ator britânico, nascido em 1940. Ficou careca ainda jovem, no início dos anos 1960, após a queda natural de cabelo, condição que ele próprio já relatou em entrevistas e que acompanhou toda a carreira.
Samuel L. Jackson – ator americano, nascido em 1948. Passou a aparecer careca a partir dos anos 1990, alternando perucas por exigência de personagens, mas assumindo a cabeça raspada por opção estética, como já comentou em entrevistas.
Stanley Tucci – ator americano, nascido em 1960. Passou a adotar o visual careca nos anos 2000, após a queda natural de cabelo, decisão que ele já mencionou em entrevistas e incorporou como parte de sua imagem pública.
Terry Crews – ator e ex-jogador de futebol americano dos EUA, nascido em 1968. Adotou a cabeça raspada ainda nos anos 1990, por opção estética ligada à carreira esportiva, visual que manteve e consolidou na transição para o cinema e a TV.
Woody Harrelson – ator americano, nascido em 1961. Passou a aparecer careca a partir dos anos 2010, após a queda natural de cabelo, visual que ele assumiu publicamente e passou a adotar com frequência em eventos e trabalhos recentes.