Tanchagem: planta pouco conhecida que faz muito bem à saúde

A tanchagem é nativa da Europa e chegou a outras partes do mundo através da exploração dos colonizadores. Suas folhas e sementes são ligeiramente adstringentes. A planta contém mucilagens, substâncias com propriedades hidratantes e laxantes que combatem a prisão de ventre.
Estudos envolvendo plantas estão entre os mais importantes por causa de suas propriedades medicinas naturais. Recentemente, uma pesquisa promovida pelo Ministério da Saúde do Japão apontou os benefícios da folha de amora do tipo miúra, com riqueza de nutrientes.
De origem asiática, ela tem até 22 vezes mais cálcio que o leite de vaca e, por isso, o chá de folhas de amora é uma boa opção para quem procura uma bebida natural que traga ganhos para a saúde.
As análises mostraram que a folha de amora miúra também é dotada de altos valores proteicos e de sais minerais. Dessa forma, o chá extraído da planta pode melhorar as condições ósseas e do sistema imunológico.
Feito de ervas ou frutas, o chá é uma bebida consumida mundialmente e que pode trazer beneficios para a saúde. Saiba como preparar uma bebida perfeita.
O chá tem origem na China (mais de 2 mil anos antes de Cristo), mas também se popularizou em outros países que tornaram-se produtores em escala mundial: Bangladesh, Índia, Nepal, Vietnã, Uganda e Quênia, entre outros.
Dentre os consumidores mais vorazes, a Inglaterra é uma referência. E para os britânicos, o chá perfeito deve ser preparado com folhas inteiras, não em saquinhos, pois, na produção, as folhas menores, de pior qualidade, é que são processadas.
Para fazer um chá nota 10, além das folhas naturais, há outros 'segredos' que o Flipar revela. Para começar, use água fresca (nunca requentada) e filtrada.
A chaleira com a água deve ser levada ao fogo médio até ferver. A água fervente deve ser jogada sobre as ervas num bule previamente escaldado para infusão (tampa bem colocada) durante no máximo cinco minutos. Geralmente, usam-se 10 a 13 gramas de chá para 1 litro de água.
Se fizer chá de alguma raiz, como gengibre, ela deve estar na água durante a fervura, para que as propriedades sejam extraídas. Tome o chá logo após o preparo ou em até 10 horas. Depois, as propriedades se perdem e o efeito desejado não é alcançado.
Cascas de frutas também podem ser aproveitadas para o preparo de chás deliciosos. As cascas são fervidas e depois devem descansar por alguns minutos na chaleira tampada. Em seguida, basta coar e servir. Maracujá, maçã, abacaxi, limão e laranja estão entre as frutas mais indicadas.
Evite ao máximo recipientes ou acessórios de plástico e alumínio, pois eles absorvem o aroma e podem liberar compostos químicos perigosos para a saúde
Os chás têm propriedades que podem ajudar a prevenir doenças, auxiliar na memória, dar disposição e reduzir a ansiedade. A maioria tem efeitos antioxidantes que retardam o envelhecimento. Muitos também ajudam a evitar inflamações. E, juntando o útil ao agradável, chás podem ter aroma e sabor agradáveis.
Procure transformar o consumo do chá num momento tranquilo, um ritual que traga tranquilidade, além dos benefícios nutritivos e funcionais das ervas, frutas ou raízes. Veja agora alguns chás indicados para equilibrar o organismo e melhorar a saúde no dia a dia.
Reduzem insônia e ansiedade: Camomila, Maracujá, Hortelã, Poejo e Erva-Doce .
Ajudam na digestão e aliviam enjoos e azias: Camomila, Erva-Cidreira, Funcho, Espinheira-Santa (foto), Mate, Hortelã, Erva-Doce, Boldo, Gengibre, Earl Grey, Carqueja, Avenca, Manjerona.
Diuréticos (evitam cistites): Hibisco, Erva-Doce, Boldo, Alecrim, Gengibre, Carqueja, Cavalinha (foto), Girassol, Quebra-Pedra, Pata-de-Vaca.
Chás energéticos: Mate, Preto (foto), Branco, Earl Grey e Verde.
Queimam gorduras: Preto, Gengibre, Earl Grey (foto), Girassol, Pata-de-Vaca.
Reduzem açúcar no sangue : Verde, Alecrim, Canela, Gengibre, Carqueja (foto), Pata-de-Vaca, Quebra-Pedra, Girassol.
Reforçam a memória: Chá Verde (foto), Alecrim e Sálvia.
Alguns chás ainda têm a vantagem do aroma agradável, que se espalha pela casa. Entre eles, Hibisco (foto), Hortelã, Alecrim e Earl Grey (Bergamota).
O consumo de chás deve ser moderado para que o efeito não seja o contrário do desejado. Sempre é bom consultar o médico sobre chás indicados para cada pessoa, conforme o nível de colesterol, glicose e outros índices.
