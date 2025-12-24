Entretenimento

Alcatraz, a temida prisão que inspirou Azkaban em ‘Harry Potter’

No universo de Harry Potter, Azkaban é símbolo de terror e isolamento. Poucos sabem que sua inspiração veio de Alcatraz, a famosa prisão americana localizada em uma ilha na Baía de São Francisco, na Califórnia.

Por Flipar
Slyronit - commons wikimedia

J.K. Rowling se inspirou em Alcatraz para criar Azkaban. Ambas compartilham o mesmo ar sombrio e a fama de serem inescapáveis. Lá, os detentos perdiam não só a liberdade, mas também a sanidade.

Reprodução

Alcatraz, rodeada por águas frias e correntes traiçoeiras, impunha um desafio natural a qualquer tentativa de fuga. Tal como Azkaban no universo mágico, sua posição isolada tornava a evasão uma missão quase impossível.

Reprodução

A semelhança que envolve um clima de desespero e solidão dos detentos é tão fascinante quanto perturbadora. Alcatraz era composta por corredores apertados e celas minúsculas.

Reprodução

Uma arquitetura que intensificava o sentimento de clausura. Azkaban reflete essa mesma essência: um espaço sombrio, sem cor e destituído de esperança.

Reprodução

Enquanto Alcatraz contava com guardas rigorosos e disciplina implacável, Azkaban é patrulhada por Dementadores — criaturas sombrias que vão além da vigilância, mergulhando os prisioneiros em puro terror ao sugarem suas energias.

Divulgação Warner Bros. Ent.

Azkaban aparece pela primeira vez em 'Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban', revelando desde o início sua natureza sombria. Isolada, gelada e opressiva, a prisão reflete a inspiração em locais reais de confinamento extremo.

Divulgação Warner Bros. Ent.

Sirius Black, um dos personagens mais icônicos da saga, foi encarcerado injustamente e passou anos sob o tormento dos Dementadores.

Divulgação Warner Bros. Ent.

Mesmo assim, tornou-se um dos poucos a conseguir escapar de Azkaban, virando notícia no jornal do universo dos bruxos.

Divulgação Warner Bros. Ent.

Originalmente pertencente ao México, Alcatraz foi tomada pelos Estados Unidos durante um conflito no século XIX e convertida em base militar. A partir de 1868, iniciou sua transição para um complexo penitenciário.

Kitchen / Wikimedia Commons

A transformação de Alcatraz em prisão federal de segurança máxima aconteceu em 1934. Tão árida e isolada, que para cultivar qualquer coisa ali, os guardas precisavam trazer terra do continente.

Reprodução

A corrosão constante do mar tornava a manutenção de Alcatraz extremamente cara, afetando a estrutura. Com o tempo, decidiu-se que uma nova prisão no continente seria mais viável, e Alcatraz foi fechada em 21/3/1963.

Reprodução

Durante 29 anos, Alcatraz abrigou criminosos considerados incontroláveis pelo sistema — entre eles, o lendário Al Capone. Condenado por sonegação de impostos em 1931, ele foi transferido para a ilha em 1934, e ali ficou por cinco anos.

Divulgação United States Department of Justice

O episódio mais impressionante de Alcatraz envolveu Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin, condenados por assalto a banco. Eles cavaram uma passagem pelo concreto desgastado das celas, criaram máscaras realistas para enganar os guardas e escaparam em balsas improvisadas com capas de chuva.

Divulgação US Penitentiary

A lendária fuga inspirou o filme 'Alcatraz – Fuga Impossível', lançado em 1979 e estrelado por Clint Eastwood como Frank Morris.

Reprodução de cena

Em 2015, o History Channel lançou o documentário 'Alcatraz, em busca da verdade', investigando se os irmãos Anglin teriam sobrevivido. A produção sugere que eles podem ter vindo para o Brasil e mantido contato com a família nos Estados Unidos.

Divulgação

Já o filme 'O Homem de Alcatraz' (1962) retrata a vida de Robert 'Birdman' Stroud, interpretado por Burt Lancaster. Preso por décadas, ele ganhou notoriedade ao estudar aves e se tornar um renomado ornitólogo.

Divulgação

Stroud, um dos criminosos mais infames dos Estados Unidos, teve sua pena de morte convertida em prisÃ£o perpÃ©tua. Durante o isolamento, achou um ninho de pÃ¡ssaros, alguns feridos. Cuidou deles, criou centenas e ficou conhecido como o â??Homem PÃ¡ssaro de Alcatrazâ?.

DomÃ­nio pÃºblico

Na ficção, Sirius Black assumiu o papel de 'Frank Morris' do mundo bruxo. Em vez de bonecos de papelão para ludibriar os guardas, ele usou sua habilidade de animago — transformando-se em um imenso cão — para driblar os Dementadores e escapar de Azkaban.

Reprodução / Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban

O nome “Azkaban”, por sinal, foi escolhido por J.K.Rowling por ter uma simbologia sombria e poderosa. Segundo a escritora, ele surgiu da fusão entre “Alcatraz” e “Abaddon”, termo hebraico que remete ao abismo ou à destruição.

Executive Office of the President / Wikimedia Commons

