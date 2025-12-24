Brigas, reconciliações e mais: por onde anda o elenco de ‘Um Maluco no Pedaço’

A história gira em torno de Will, um jovem da Filadélfia que se muda para Los Angeles a fim de viver com seus tios ricos. Lá, ele precisa se adaptar a uma realidade completamente diferente da que estava acostumado.
A produção, por sinal, quase foi cancelada na quarta temporada. No entanto, graças à mobilização dos fãs, a série ganhou fôlego e seguiu por mais duas temporadas. Descubra, ao longo desta galeria, como estão e o que aconteceu com os atores que fizeram parte do elenco.
Will Smith (Will): Após a série, tornou-se uma das maiores estrelas do cinema mundial, com diversos filmes de sucesso, entre eles 'Homens de Preto' (na foto). Ganhou o Oscar de Melhor Ator por sua performance em 'King Richard: Criando Campeãs', um filme biográfico sobre Richard Williams, pai das tenistas Venus e Serena Williams.
Juntam-se à lista de grandes filmes estrelados por Will Smith: 'Independence Day', 'Os Bad Boys', 'Hitch – Conselheiro Amoroso', 'À Procura da Felicidade' e 'Eu Sou a Lenda', entre outros sucessos.
O ator, hoje com 56 anos, se envolveu em uma polêmica durante o Oscar de 2022: ao dar um tapa no rosto do comediante Chris Rock, Smith foi suspenso pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas por 10 anos. A agressão se deu após uma piada sobre a cabeça raspada de sua esposa, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia areata.
Alfonso Ribeiro (Carlton Banks): Um dos grandes destaque da série. Viveu o icônico Carlton Banks, primo de Will. Após o fim do seriado, atuou em produções como 'In The House', mas enfrentou dificuldades para seguir na carreira de ator e optou por seguir a carreira de diretor.
Conquistou sucesso como apresentador de reality shows e personalidade da TV. Em 2014, participou e venceu o 'Dancing With The Stars', programa da ABC. Na quarta semana, fez a irreverente dança de Carlton em 'Um Maluco no Pedaço'. Atualmente, aos 53 anos, continua ativo na televisão, participando de diversos programas.
Joseph Marcell (Geoffrey): Alcançou grande popularidade ao interpretar o mordomo sarcástico Geoffrey, mas sua carreira já era sólida desde os anos 1970. Com forte atuação no teatro britânico, integrou a prestigiada 'Royal Shakespeare Company'.
Atualmente com 77 anos, Joseph Marcell se destacou na novela 'The Bold and the Beautiful'. Recentemente, esteve num episódio da série Bel-Air, além de continuar fazendo filmes.
Tatyana Ali (Ashley Banks): Além de atriz, ela também se destaca como cantora de R&B e jazz. Conta, aliás, com o apoio de Will Smith para impulsionar sua carreira musical. Após 'Um Maluco no Pedaço', participou de diversas séries e filmes, incluindo a popular novela americana The Young and the Restless'.
Tatyana Ali foi porta-voz da campanha presidencial de Barack Obama em 2008 e é ativista em campanhas sindicais. Atualmente, aos 46 anos, segue ativa profissionalmente. Desde 2010, é casada com o médico Vaughn Rasberry e juntos têm dois filhos.
Karyn Parsons (Hilary Banks): Esteve em episódios de algumas séries e aos poucos reduziu a sua presença nas telas — está longe da televisão desde 2002 e do cinema desde 2017.
Atualmente com 58 anos, dedica-se à produção de conteúdo educativo, atuando como escritora e produtora de histórias e desenhos voltados para o público infantil.
Janet Hubert (Vivian Banks - 1ª versão): A atriz deu vida à primeira Tia Vivian entre 1990 e 1993, mas se despediu do seriado após desentendimentos com integrantes do elenco, como Will Smith, e foi substituída por Daphne Maxwell Reid a partir da quarta temporada. Eles se reconciliaram em 2020.
Janet, que também é cantora, participou de diversas séries e filmes ao longo da carreira, incluindo 'Friends', 'One Life to Live', 'Gilmore Girls', 'NYPD Blue', 'Mom' e 'No Letting Go', entre outros. Entre 2018 e 2020, integrou o elenco da novela General Hospital. Atualmente, está com 69 anos.'
James Avery: O ator deu vida ao inesquecível Tio Phil, o juiz Philip Banks. Após o fim da série, ele participou de episódios de produções populares como CSI, Crossing Jordan, Grey’s Anatomy, entre outras.
James Avery, contudo, é o único membro do elenco principal que infelizmente já nos deixou. Ele morreu em 31 de dezembro de 2013, aos 68 anos, em Glendale, Califórnia, devido a complicações após uma cirurgia cardíaca.
Daphne Reid (Vivian Banks - 2ª versão): Após a saída de Janet Hubert, assumiu o papel na série entre 1993 e 1996. Durante esse período, emendou trabalhos de modelo.
Daphne Reid segue ativa na carreira e recentemente participou da série 'Bel-Air', uma releitura moderna de 'Um Maluco no Pedaço'. Ela também atuou em produções como 'Frank's Place' e no filme 'A Jazzman's Blues'.