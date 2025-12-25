Galeria

Baías que têm águas calmas e paisagens fabulosas

As baías, com suas águas calmas e paisagens deslumbrantes, são verdadeiros tesouros da natureza ao redor do mundo.

Por Flipar
Mike Schönhoff por Pixabay

Muitas vezes formadas por processos geológicos ao longo de milênios, elas oferecem visuais espetaculares e atraem turistas em busca de contato com a natureza e fotos bonitas. Conheça algumas das baías mais bonitas do mundo!

JONATHAN BAKER/Wikimédia Commons

Baía de Halong, Vietnã: Famosa por suas formações rochosas e ilhotas, Halong é Patrimônio Mundial da UNESCO e um dos destinos mais visitados no sudeste asiático.

Imagem de Thinh La por Pixabay

Baía de San Francisco, EUA: Ícone da Califórnia, a baía de San Francisco é famosa por sua ponte icônica, a Golden Gate, além de combinar beleza natural com a vibrante vida urbana de San Francisco.

Imagem Pixabay

Baía de Nápoles, Itália: Localizada aos pés do Vesúvio, a baía de Nápoles oferece uma vista espetacular do vulcão e da cidade de Nápoles.

Imagem de Matteo Bellia por Pixabay

Baía de Phang Nga, Tailândia: Conhecida por suas impressionantes falésias e águas esmeralda, é um destino popular para passeios de barco e exploração de cavernas.

Diego Delso/wikimédia Commons

Baía de Kotor, Montenegro: Encravada entre montanhas, a baía de Kotor é uma das mais belas do Mediterrâneo. Suas águas profundas e cidades medievais, como Kotor e Perast, formam um cenário de tirar o fôlego.

Imagem de Micha? por Pixabay

Baía de Guanabara, Brasil: A segunda maior baía do Brasil é cercada pela cidade do Rio de Janeiro, com o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor como pano de fundo.

Flickr ObritoNews / Embratur

Baía de Hanauma, Havaí, EUA: Uma cratera vulcânica inundada, a baía de Hanauma é um paraíso para os praticantes de snorkel e mergulho, além de ter uma rica vida marinha.

ErgoSum88/Wikimédia Commons

Baía de Fundy, Canadá: Conhecida por ter as maiores marés do mundo, a Baía de Fundy é rica em biodiversidade e abriga várias espécies de baleias.

Divulgação

Baía de Cartagena, Colômbia: Com águas tranquilas e praias de areia branca, Cartagena é uma joia histórica e cultural na costa caribenha da Colômbia.

Flickr yadir martinez

Baía de Islands, Nova Zelândia: Localizada na Ilha do Sul, a baía de Islands é famosa por suas mais de 140 ilhas, águas cristalinas, praias desertas e paisagens montanhosas.

Pseudopanax/Wikimédia Commons

Baía de Sídney, Austrália: A baía abriga a famosa Sydney Opera House e a Sydney Harbour Bridge, oferecendo uma das vistas mais icônicas do mundo.

Rodney Haywood/Wikimédia Commons

Baía de Paradise, Antártica: Um dos lugares mais remotos e intocados do planeta, a baía de Paradise é um paraíso para os exploradores e amantes da natureza, além de ser um ponto de observação de icebergs, pinguins e baleias.

Divulgação LeTourneux

Baía de Monterrey, EUA: Com uma grande diversidade de vida marinha, incluindo golfinhos e baleias, esta baía é um ponto de observação de vida selvagem no litoral da Califórnia.

en:Seano1/Wikimédia Commons

Baía de Angels, França: Um dos destinos turísticos mais populares da Riviera Francesa, a baía de Angels é conhecida por suas praias de areia branca, águas limpas e vida noturna agitada.

Flickr Pierre

Baía de Vathy, Grécia: Localizada na ilha de Itaca, Vathy é conhecida por suas águas tranquilas e a tradicional vila grega que a cerca.

Flickr Christos Sevaslian

Baía de Todos os Santos, Brasil: A maior baía do Brasil, cercada pela cidade de Salvador, é famosa por sua história, importância cultural e uma rica biodiversidade.

Divulgação

Baía de Biscayne, EUA: Localizada no sul da Flórida, próximo a Miami, a baía de Biscayne é um paraíso para os amantes da natureza, com seus manguezais e seus ricos ecossistemas marinhos.

Flickr LUIS BOETTNER

Baía de Tamales, EUA: Conhecida por sua biodiversidade, essa baía é um importante local de pesca e recreação na Califórnia.

alex roberts/Wikimédia Commons

Baía de São Jorge, Bermudas: Uma baía protegida com águas cristalinas e formações rochosas, a baía de São Jorge é um dos principais pontos turísticos das Bermudas.

Reprodução do facebook Tobacco Bay

Joseph Kelly Unsplash

