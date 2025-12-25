Figurinista é a mulher com mais estatuetas do Oscar; conheça a sua trajetória

Edith Head nasceu nos estado da Califórnia (EUA), em 1897. Ao todo, ela foi indicada 35 vezes ao Oscar de Melhor Figurino. A sua fama deveu-se não apenas à quantidade de premiações. Apesar de ter apenas um metro e meio de altura, sua figura exercia fascínio por estilo e personalidade marcantes. O legado que deixou em Hollywood é inquestionável.