Lenda local diz que o Jardim do Éden, da Bíblia, ficava nas Seychelles; conheça o lugar

Composto por 115 ilhas, o país situado no oeste do Oceano Índico é um dos destinos paradisíacos da região.
A cidade mais populosa de Seychelles é Victória. Capital do país, ela fica na Ilha de Mahé, a maior do arquipélago.
Com uma população que não chega a 100 mil habitantes, a nação africana está ao nordeste da vizinha Madagascar.
Entre os idiomas oficiais de Seychelles estão o francês e o inglês, consequência da disputa territorial que os países europeus travaram no passado pela posse das ilhas.
Com lindas praias de água cristalina e biodiversidade muito rica, o país africano é um destino turístico bastante procurado para quem gosta de belezas naturais.
Uma das belezas de Seychelles é o Vallée de Mai, reserva natural na ilha de Praslin composta por árvores endêmicas - surgidas e encontradas apenas na região. Entre eles está o coco-de-mer (“coco do mar”).
Lenda local sustenta que o bíblico Jardim do Éden estava situado no Vallée de Mai, tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade.
Na ilha de La Digue, a menor das três principais que compõem o arquipélago, está a praia Anse Source D’Argent.
A praia, cercada de Palmeiras e com mar azul turquesa, é uma das mais fotografadas e belas do mundo todo.
Outro país africano dotado de beleza naturais no Oceano Índico são as Ilhas Maurício, localizadas a 800 km de Madagascar.
Maurício tem população estimada em mais de 1,3 milhão de habitantes e a capital é Port Louis
O país se notabiliza pela grande diversidade étnica, com população de origem indiana, chinesa, africana e europeia. A religião predominante é o hinduísmo.
Entre as atrações turísticas de Maurício estão a Montanha de Le Morne, o templo hinduísta Grand Bassin e o Jardim Botânico de Pamplemousses.
A bandeira das Ilhas Maurício possui uma originalidade: é a única com quatro faixas horizontais, representando a liberdade (vermelho), o Oceano Índico (azul), luz da independência (amarelo) e agricultura (verde).
O Oceano Índico também é cenário das Ilhas Maldivas, famosa por suas águas de um azul cristalino.
Ao sul da Ásia e sudoeste da Índia, as Maldivas são um arquipélago de quase mil ilhas - com cerca de 200 delas habitadas.
Muitos turistas de alto poder aquisitivo têm como destino ilhas privadas nas Maldivas, onde ficam em resorts luxuosos.
Uma das atrações mais famosas das Maldivas é a possibilidade de nadar próximo a tubarões baleia, na ilha Dhigurah. A espécie é inofensiva para humanos.
A cidade de Malé, no extremo sul do Atol Kaafu, é a capital das Maldivas. Na localidade os pontos turísticos vão de mesquitas suntuosas ao Sultan Park e o Museu Nacional.
Ao norte de Moçambique estão as Quirimbas, um arquipélago de ilhas coralinas, formado por cerca de 50 ilhotas.
O cenário da localidade na costa africana se destaca pela bela coloração das águas e, especialmente, os extensos recifes de corais.
Moçambique oferece ainda o arquipélago de Bazaruto, com extensas praias de mar azul turquesa.
Área marinha mais antiga com proteção do patrimônio de Moçambique, Bazaruto conta com a ilha homônima e outras cinco ilhas: Benguerra, Magaruque, Banque, Shell e Santa Carolina.