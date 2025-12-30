Galeria “Pagode da Mart’nália” é uma das atrações do Réveillon de Copacabana Mart’nália é uma das atrações do Palco Samba no réveillon de Copacabana, onde promete transformar a praia em uma grande roda de pagode. A cantora adianta que o público pode esperar o show “Pagode da Mart’nália”, projeto que resultou de um álbum indicado ao Grammy Latino. Por Flipar

