Celebridades e TV Filho de peixe: Lewis Pullman esbanja versatilidade e brilha em Hollywood Lewis Pullman tem no seu DNA o talento para a vida artística. Afinal, cresceu cercado pelo universo do cinema graças ao pai, o ator Bill Pullman. É ator e produtor, conhecido pelo seu trabalho em 'Além da Margem' (2022), 'Top Gun: Maverick' (2022) e 'Maus Momentos no Hotel Royale' (2018). Por Flipar

reprodução/ x