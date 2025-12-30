Filho de peixe: Lewis Pullman esbanja versatilidade e brilha em Hollywood

Nascido em 29 de janeiro de 1993, em Los Angeles, desde cedo se interessou por artes e literatura. Mas foi na atuação que encontrou sua voz e identidade própria. Filho de Tamara Hurwitz, tem dois irmãos: Maesa e Jack, que não seguem a carreira de artística.
Estudou no Warren Wilson College, onde desenvolveu interesses artísticos. Sua base acadêmica, portanto, contribuiu para uma visão crítica e a valorização da arte como forma de reflexão social.
Sua estreia oficial no cinema aconteceu em 'The Ballad of Lefty Brown' (2017), atuando ao lado do pai. Tal experiência foi a largada para uma trajetória que rapidamente ganharia força. O jovem ator mostrou segurança e sensibilidade elogiáveis em seus primeiros papéis.
Ao brilhar em 'Maus Momentos no Hotel Royale', interpretando Miles Miller, ganhou indicação ao Saturn Award de Melhor Ator Coadjuvante. Isso se tornou, portanto, um divisor de águas que consolidou sua presença em Hollywood.
Ainda em 2018, participou de 'Os Estranhos: Caçada Noturna', explorando o gênero de terror. A performance do ator trouxe intensidade e vulnerabilidade ao personagem, o que ampliou seu alcance para públicos diferentes.
No filme 'Them That Follow' (2019), Pullman mergulhou em uma narrativa sobre fé e comunidade em um papel que exigiu profundidade emocional e entrega total. Assim, provou sua habilidade em dramas densos.
Na minissérie 'Catch-22', interpretou Major Major. O personagem, irônico e peculiar, foi uma oportunidade de o ator se destacar fora do cinema. Afinal, mostrou sua versatilidade em televisão.
Em 'Top Gun: Maverick' (2022), Pullman viveu o tenente Robert “Bob” Floyd. O filme foi um sucesso mundial e ampliou sua visibilidade, uma vez que o ator conseguiu conquistar o público com carisma e autenticidade.
No mesmo ano, estrelou 'Press Play', um drama romântico com elementos de ficção científica. O papel explorou temas de amor e tempo, permitindo ao ator a chance de mostrar delicadeza em narrativas emocionais.
Em The 'Starling Girl' (2023), Pullman interpretou um papel central em uma história sobre identidade e fé. Sua performance foi elogiada pela crítica, reafirmando sua força no cinema independente.
Pullman foi escalado para o remake de 'Salem’s Lot', baseado na obra de Stephen King. O projeto reforçou sua presença em produções de grande impacto e uma aposta em sua capacidade de liderar narrativas sombrias.
Em 2024, participou de 'Skincare', explorando temas contemporâneos. O filme trouxe uma crítica social envolta em suspense, e Pullman se destacou ao mostrar habilidade em papéis com temas atuais e provocativos.
Depois do sucesso em 'Top Gun: Maverick', Pullman voltou a ganhar grande destaque como Sentinela em 'Thunderbolts', produzido pela Marvel Studios em 2025. Não à toa, entrou na lista dos atores mais buscados ao redor do mundo no Google neste ano.
Conhecido por unir vulnerabilidade e intensidade em seus papéis, costuma se entregar emocionalmente ao criar personagens e os tornam memoráveis. Ao mesmo tempo, evita estereótipos a fim de buscar profundidade em uma trajetória que mostra equilíbrio entre herança e autenticidade.
Com projetos em andamento, Pullman segue em ascensão e já figura entre os atores mais promissores da nova geração, o que se reforça pelo apontamento de críticos que destacam sua capacidade de transitar entre gêneros. E o futuro aponta para papéis ainda mais desafiadores.
Além da atuação, ele tem interesse por música e já tocou bateria em uma banda chamada The Surfing Magazines. Ao valorizar, ainda, literatura e artes visuais, molda sua sensibilidade artística. Essa pluralidade de interesses mostra um artista que busca inspiração em diferentes formas de expressão.
Lewis Pullman já namorou a atriz e cantora Rainey Qualley (filha de Andie MacDowell) e, mais recentemente, a modelo Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford. Ainda assim, ele busca manter sua vida pessoal mais reservada. Tanto que não há registros públicos de casamento ou filhos.