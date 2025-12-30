Veja quais são as maiores aves do planeta

O albatroz errante habita oceanos do hemisfério sul, voando longas distâncias sobre o mar. Alimenta-se de peixes, lulas e restos de animais marinhos. Pode viver até 60 anos.
CISNE- Os cisnes são aves aquáticas grandes, podendo medir até 1,5 metro de comprimento e pesar cerca de 15 kg, com uma envergadura que pode chegar a 2,4 metros. Possuem pescoço longo, bico largo e plumagem geralmente branca ou preta, dependendo da espécie.
Os cisnes vivem em lagos, rios e zonas úmidas da Europa, América do Norte, Ásia e Oceania. Alimentam-se de plantas aquáticas, pequenos invertebrados e peixes. Sua expectativa de vida é alta, podendo chegar a 30 anos na natureza e até 50 anos em cativeiro.
No cinema, o cisne é um ícone de transformação e obsessão, como em Cisne Negro (2010), estrelado por Natalie Portman. O filme explora a dualidade entre a delicadeza e a escuridão do balé. Além disso, cisnes aparecem em animações e filmes de fantasia, reforçando sua associação com a beleza e o mistério.
PELICANO DÁLMATA - Mede até 1,8 metros de comprimento e pode pesar 15 kg, com uma envergadura de até 3,5 metros. Sua plumagem é branca acinzentada, e seu enorme bico tem uma bolsa característica
O pelicano dálmata vive em lagos, rios e zonas úmidas do sudeste da Europa e da Ásia. Alimenta-se principalmente de peixes, capturados com sua bolsa elástica. Sua expectativa de vida pode chegar a 25 anos.
CONDOR ANDINO - Tem envergadura de até 3,3 metros e pode pesar 15 kg. Possui penas pretas, colar branco ao redor do pescoço e cabeça sem penas, adaptada para higiene ao se alimentar.
O condor dos Andes vive nas montanhas dos Andes e áreas costeiras da América do Sul. É necrófago, alimentando-se de carcaças de animais. Pode viver mais de 70 anos, sendo uma das aves mais longevas.
KORI BUSTARD - A maior ave voadora, atingindo 1,2 metros de altura e pesando até 19 kg. Tem plumagem marrom acinzentada e pernas fortes, sendo um excelente corredor.
O kori vive em savanas e pastagens da África, preferindo áreas abertas. Alimenta-se de insetos, pequenos vertebrados e até algumas plantas. Pode viver cerca de 20 a 30 anos.
EMA - pode atingir até 1,7 metro de altura e pesar cerca de 40 kg, sendo a maior ave nativa da América do Sul. Possui plumagem parda acinzentada, pernas longas e asas reduzidas, o que a impede de voar. Seus pés têm três dedos, diferentes dos avestruzes, que têm dois.
A ema habita cerrados, pampas e campos abertos do Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Alimenta-se de plantas, sementes, insetos e pequenos vertebrados, sendo onívora. Sua expectativa de vida é de até 15 anos na natureza e mais de 20 anos em cativeiro.
PINGUIM IMPERADOR - É o maior pinguim do mundo, medindo até 1,2 metro de altura e pesando até 40 kg. Possui plumagem preta e branca com detalhes amarelos no pescoço.
O pinguim imperador habita a Antártica, vivendo em colônias sobre o gelo. Alimenta-se de peixes, lulas e crustáceos, mergulhando grandes profundidades. Pode viver entre 15 e 20 anos.
EMU - Chega a ter 1,9 metro de altura e a pesar até 55 kg. Tem plumagem marrom acinzentada, pernas fortes e asas atrofiadas, o que impede o voo.
O emu habita savanas, florestas abertas e áreas secas da Austrália. É onívoro, comendo frutas, sementes, insetos e pequenos animais. Vive, em média, entre 10 e 20 anos na natureza.
CASUAR - Pode atingir até 1,8 metros de altura e pesar cerca de 75 kg. Tem plumagem negra, pele colorida azulada no pescoço e um capacete ósseo na cabeça.
Habita florestas tropicais da Austrália, Nova Guiné e ilhas vizinhas. Alimenta-se de frutas, fungos, insetos e pequenos vertebrados. Sua expectativa de vida é de 40 a 50 anos.
O casuar é considerado uma das aves mais perigosas do mundo devido à sua força, agressividade e garras afiadas. Ele possui uma garra em forma de adaga no segundo dedo de cada pé, que mede até 12 cm e pode causar ferimentos graves nas pessoas e em outros animais.
AVESTRUZ - O avestruz é a maior ave do mundo, podendo atingir até 2,7 metros de altura e pesar cerca de 150 kg. Possui pescoço e pernas longas, plumagem fofa e asas pequenas, sendo incapaz de voar.Tem visão e audição aguçadas, gosta de água e toma banho com frequência.
O avestruz vive em savanas e desertos da África, preferindo áreas abertas e secas. Alimenta-se de plantas, sementes, insetos e pequenos vertebrados. Sua expectativa de vida é de até 40 anos.