Espécie de aranha venenosa do Brasil pode ajudar na descoberta da cura do câncer

Essa aranha brasileira - Vitalius wacketi - habita o litoral do estado de São Paulo. E a substância extraída eliminou células de leucemia em testes in vitro.
O trabalho é conduzido por cientistas do Instituto Butantan, referência na pesquisa sobre animais peçonhentos no Brasil.
De acordo com os primeiros testes, o veneno faria a célula cancerígena necrosar. Um procedimento barato que dá esperança sobre a cura de uma doença que mata em massa no Brasil.
Aranhas costumam chamar atenção do público sempre que surge um fato novo, pois são animais temidos e ao mesmo tempo cheios de detalhes curiosos.
Recentemente, um grupo de cientistas descobriu um animal bem esquisito, parecido com uma aranha, no fundo do ‘Mar de Ross’, no fundo do Oceano Antártico.
O bicho está sendo chamado de ‘Austropallene halanych’ e, ao que tudo indica, parece ser parente dos caranguejos-ferradura.
A nova espécie chamou a atenção pela sua anatomia bizarra: quatro olhos e garras grandes que se parecem com luvas de boxe.
A aparÃªncia da Austropallene halanychi se destaca entre mais de mil tipos de aranhas do mar encontradas em todo o mundo.
Essas criaturas diferentes se alimentam usando uma tromba que parece um canudo e respiram através das pernas, indo contra tudo que se conhece da biologia animal.
Uma equipe liderada por Andrew Mahon, um biólogo da Universidade Central de Michigan, foi quem trouxe essa ‘aranha’ das profundezas do Mar de Ross, a cerca 570 metros abaixo da superfície.
A criatura misteriosa e fascinante tem um corpo de cerca de 1 centÃmetro de comprimento e pernas que chegam a quase 3 centÃmetros.
Um estudo cientÃfico publicado por Mahon na revista â??ZooKeysâ? destaca o quanto Ã© urgente entender e preservar os diferentes tipos de vida nesses lugares isolados, principalmente considerando as ameaÃ§as das mudanÃ§as climÃ¡ticas.
Segundo o cientista, à medida que as águas esquentam, o tempo se torna um problema para o futuro dessas espécies únicas. Conheça agora outras espécies bizarras de aranha!
Aranha-caçadora-gigante (Heteropoda maxima): É a maior aranha do mundo, com uma envergadura de pernas de até 30 centímetros. Ela é encontrada no Laos, e é uma aranha tímida e solitária que não costuma ser agressiva com os humanos.
Aranha-saltadora-da-floresta (Phidippus regius): Essa é uma aranha pequena, mas muito colorida, que vive em várias florestas tropicais pelo mundo. Essa espécie consegue saltar distâncias de até 50 vezes o seu próprio comprimento!
Aranha-de-água (Argyroneta aquatica): Essa espécie pode ser encontrada em lagos e rios da Europa, Ásia e América do Norte. A aranha-de-água é capaz de construir um casulo de seda na água, onde coloca seus ovos e vive.
Aranha-golias-comedora-de-pássaros (Theraphosa blondi): Essa é uma aranha carnívora que vive na Amazônia. Ela é a maior aranha da América do Sul, com uma envergadura de pernas de até 25 centímetros, além de ter um veneno considerado potente para suas presas.
Aranha-cara-feliz (Theridion grallator): Essa aranha vive nas florestas tropicais da Nova Zelândia. Ela é pequena e não costuma passar de 10 cm. Além disso, essa espécie é conhecida por sua coloração brilhante, que lembra a cara de um palhaço.
Aranha-saltadora-de-cara-de-macaco (Aelurillus spider monkey): Natural das florestas tropicais da Ásia, essa é uma aranha bem pequena (cerca de 5cm). Ah, seu nome? Bem, dizem que ela tem uma cara parecida com a de um macaco…
Aranha-caranguejo (Heteropoda venatoria): Ao contrário da ‘cara-de-macaco’, essa é uma aranha grande, que chega a medir 20 cm de envergadura. Ela pode ser encontrada em várias partes do mundo.
Aranha-pavão (Maratus volans): Essas pequenas aranhas saltadoras da Austrália são conhecidas por seus padrões coloridos e comportamento de exibição durante o acasalamento, que se assemelha a um leque aberto.
Aranha-escorpião (Palpimanus gibbulus): Essas aranhas são conhecidas por suas características distintivas, como a forma de sua carapaça e suas pernas dianteiras alongadas. Geralmente são encontradas em regiões tropicais e subtropicais, especialmente na América do Sul, África e Ásia.
Aranha-de-fio-de-ouro (Nephila clavipes): Essas aranhas são grandes, encontradas em várias partes do mundo e são conhecidas por suas teias douradas.
Anasaitis canosa: Essas aranhas são conhecidas por sua habilidade de pular grandes distâncias para capturar presas. A Anasaitis canosa é conhecida por sua coloração vibrante, sendo muitas vezes verde brilhante com manchas e marcas que ajudam na camuflagem entre as folhas e plantas.
Aranha-com-cara-de-ogro (Deinopis spp.): Essas aranhas são conhecidas por suas pernas longas e finas, seus olhos grandes e sua habilidade única de caça. Elas constroem uma teia em forma de Y horizontal entre arbustos ou grama, e ficam de cabeça para baixo no meio dessa estrutura, aguardando as presas.
Quando uma presa se aproxima, a aranha balança rapidamente para frente, lançando uma teia especial em forma de laço para capturar sua presa. Esse método é altamente eficaz para pegar insetos voadores.
Aranhas-toureiro (Atypus affinis): Essas aranhas são encontradas principalmente em regiões da Europa, Ásia e América do Norte. Para surpreender suas presas, elas constroem tocas subterrâneas em solos macios, como areia ou solo argiloso.