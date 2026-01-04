Já fez ou faria hipnose? Veja famosos que buscaram o tratamento

A hipnose é uma técnica que foi sendo aprimorada desde que o médico britânico James Braid (1795-1860) introduziu o conceito de tratamento que levou esse nome por causa do Deus grego do sono - Hipnos. Como as pessoas não dormem durante a hipnose, tentou-se trocar o nome, mas ele já estava consagrado.
A Hipnoterapia pode ser recomendada para várias doenças que afetam o equilíbrio emocional e psicológico. Exemplos: transtorno obsessivo compulsivo, distúrbios sexuais, síndrome do pânico, insônia, tabagismo, alcoolismo e dermatites (doenças de pele).
Especialistas explicam que a hipnoterapia pode auxiliar no autoconhecimento, pois o paciente é induzido a identificar seus próprios traumas, facilitando a quebra de bloqueios emocionais. Dependendo do caso, o transe hipnótico pode revelar ao paciente que os problemas são menores do que parecem e de fácil solução.
A atriz americana Reese Witherspoon buscou o tratamento para controlar ataques de pânico que ela vinha sofrendo com frequência antes das gravações de 'Livre' (2014). No filme, ela vivia uma mulher que, após a perda da mãe e o divórcio, largou tudo para se aventurar numa trilha de 1.700 km na costa do Pacífico.
A cantora americana Katy Perry buscou o tratamento em 2014 ao passar por uma fase de depressão após o fim do relacionamento com o cantor John Mayer, em meio a rumores de traição.
Kate Middleton, casada com o Príncipe William, da Grã-Bretanha, fez hipnoterapia por recomendação médica, em 2013, ao sofrer Hiperêmese Gravídica, transtorno que provoca náuseas e vômitos em excesso durante a gravidez.
O comediante brasileiro DedÃ© Santana, antigo integrante dos TrapalhÃµes, fez hipnoterapia para aliviar o estresse porque nÃ£o queria usar medicamentos.
O ator americano Kevin Bacon procurou a hipnose porque tinha um longo histórico de dificuldade para dormir.
O ator americano Ashton Kutcher já se declarou fã da hipnose. Ele afirma que o tratamento sempre o ajudou a se concentrar na memorização dos textos e na gravação das cenas.
O jogador americano Tiger Woods, campeão mundial de golfe, fez hipnoterapia para aperfeiçoar a capacidade de manter o foco e a concentração no esporte.
O ginasta Arthur Zanetti, campeão olímpico e mundial nas argolas, fez hipnose voltada para os momentos de treinamento, como um complemento à parte física. No transe, ele era direcionado para perceber mais claramente as partes do corpo envolvidas no exercício, para explorar melhor seu potencial.
O ator americano Orlando Bloom fez hipnose na infância porque era viciado em chocolate. Sua mãe ficou preocupada e levou o filho para o tratamento.
A cantora americana Fergie resistiu no começo, mas aceitou fazer hipnoterapia para combater seu vício em metanfetamina, substância ilícita capaz de afetar o sistema nervoso e o comportamento. Ela declarou que passou a gostar de hipnose ao longo do tratamento.
A modelo brasileira Gisele Bündchen buscou a hipnose na gestação. Ela queria que o parto fosse sem anestesia, mas tinha medo de sentir dor. Aos cinco meses de gravidez, começou a fazer as sessões. Após o parto, declarou que o desconforto foi bem suportável, graças à hipnose.
A atriz americana Jessica Alba também recorreu à hipnose na hora de ter filhos. Ela fez uma preparação junto com o marido para que ele fosse o foco do transe na hora do parto. E disse que conseguiu ficar relaxada para o procedimento.
Um uso muito recorrente da hipnose é para tratamento contra o tabagismo. Pessoas que não conseguem deixar de fumar recorrem à hipnoterapia como alternativa contra o vício. Para muitos, funciona.
O ator americano Matt Damon declarou que deixou de ter gosto por cigarros após se submeter à hipnose. Depois de três sessões do tratamento, ele disse que conseguiu largar o vício que já durava 16 anos.
A atriz americana Lindsay Lohan é outra que buscou a hipnose para largar o cigarro. Foi em 2014, quando ela havia marcado uma apresentação no Playhouse Theatre, em Londres, e não queria correr o risco de perder o fôlego na encenação nem de sentir falta da nicotina.
A cantora americana Britney Spears também recorreu à hipnoterapia para largar o vício em cigarros. Ela fez o tratamento em 2011, após fumar durante 10 anos.
Em alguns casos, a hipnoterapia ajuda numa mudança mais ampla de estilo de vida. Paralelamente ao tratamento, o paciente passa a se exercitar e faz controle alimentar.
A cantora inglesa Lily Allen é um desses casos. Ela fez hipnoterapia para deixar de ter problemas de peso. As dietas não davam certo e Lily decidiu fazer hipnose para ter a sensação de saciedade com menor quantidade de alimentos. Mas aí também deixou de beber e de fumar com o tratamento.
A cantora inglesa Adele também se renovou. Em 2015, ela fez hipnose para enfrentar a ansiedade quando parou de fumar, mas deu uma geral no corpo e na mente. Passou a fazer pilates, largou o cigarro e cuidou melhor da alimentação. Adele perdeu 30 quilos.