Galeria ‘Dama de ferro do Japão’: conheça Sanae Takaichi, primeira mulher a liderar o país asiático A conservadora Sanae Takaichi, de 64 anos, entrou para a história no dia 21 de outubro de 2025, quando a parlamentar foi escolhida como primeira-ministra do Japão, tornando-se a primeira mulher a ocupar o cargo em um país que ainda enfrenta grandes desigualdades de gênero. Por Flipar

