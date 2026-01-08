Estilo de Vida

Junk Food: até Katy Perry e Demi Moore já se renderam

Não dá pra comer todos os dias. Mas quem não sai da linha de vez em quando? Junk Food, comida que tem poucos nutrientes, reúne uma elevada taxa de elementos prejudiciais à saúde quando consumidos em excesso, como lipídios (gordura), glicose (açúcar) ou sódio (sal).

Seu consumo regular não é recomendado por nutricionistas por causa do baixo valor nutritivo e excesso de gordura ou açúcar. Mas, de vez em quando, por que não? Duas belas famosas embarcaram na junk food recentemente.

É isso mesmo. Antes do show no Rock in Rio, em 2024, Katy Perry deu entrevista no programa de Ana Maria Braga e se rendeu aos sabores de coxinha de galinha, pão de queijo recheado com goiabada e pudim de leite condensado. Impressionada, ela ainda questionou: 'Vocês fazem em casa?'

Demi Moore, pouco depois de perder o Oscar 2025 de Melhor Atriz para Mikey Madison , se 'afundou' numa travessa gigante de batatas fritas crocantes e quentinhas.

Com tamanha inspiração, veja, então, alguns alimentos que podem ser chamados de junk food, comida tão popular que tem até data de celebração: 21 de julho. Data criada nos Estados Unidos.

Batatas fritas - A fritura faz com que a batata perca grande parte do seu valor. Geralmente, é polvilhada com sal, o que eleva a taxa de sódio. Uma dica é fazer na AirFryer, que frita sem gordura, e usar pouco sal.

Batata chips - As batatas ainda são transformadas no modelo chips, cheios de sal e com adição de sabores artificiais. Nada natural.

Aipim frito - Mesma situação da batata. As propriedades da mandioca acabam ficando em segundo plano, com a fritura. Uma sugestão é o aipim cozido, com um pouquinho de manteiga pra dar sabor (bem menos do que o óleo usado na fritura).

Coxinha de galinha - Um dos salgados mais populares do Brasil. Tem a proteína do frango, mas a massa é bastante gordurosa. Uma simples coxinha de 100g chega a ter 11g de gordura e 274 calorias.

Empada - Chega a ter mais gordura que a coxinha por causa da massa. 100 gramas de empada de frango têm 15g de gordura, chegando a 358 calorias. O mesmo vale para os empadões, que são feitos com a mesma massa.

Pastel - Os pastéis também são muito populares e têm diferentes recheios, mas o perigo está na massa frita, que absorve bastante óleo. 100g de pastel chegam a ter 450 calorias.

Caldo de cana - Essa bebida, muitas vezes, acompanha o pastel, principalmente em bares chineses. Mas o excesso de carboidrato pode causar, se houver consumo regular, problemas como diabetes e obesidade.

Hambúrguer - Já é um clássico. Com muita variedade de opções, é um dos lanches preferidos de quem opta por fast food. E a carne tem proteína, o que cria a ilusão de ser um bom alimento. Mas a carne do hambúrguer é processada, contendo muito sal e gordura.

Salgadinhos de salsicha - O mesmo problema do hambúrguer ocorre com salsichas, por exemplo. Carne processada, com alto teor de gordura e sódio, conservantes artificiais, e baixo potencial nutritivo. Mas a salsicha é usada com frequência em salgados.

Cachorro quente - A salsicha também é carro-chefe do popular cachorro-quente (a maioria prefere salsicha, em vez de linguiça). 100g de salsicha chegam a ter 31g de gordura e 346 calorias.

Cheetos - Numa porção de apenas 25g, há entre 99 mg e 173 mg de sódio; e entre 4 e 6 gramas de gordura. Além disso, tem corante artificial. Tem 121 calorias. Mas, para muitos, os cheetos são viciantes.

Bolinho do tipo Ana Maria - Em 60g, 20 gramas são de açúcar e 11 gramas de gordura, sendo quase 3g saturadas. Tem 138 mg de sódio. E 233 calorias.

Biscoito recheado - Tem muita gordura e muito açúcar. O Passatempo, por exemplo: em 3 biscoitos (30g), há 4 gramas de gordura e 21g de carboidrato, sendo 6g de açúcar. Não tem praticamente fibras.

Chocolate branco: diferentemente do chocolate preto, que contém cacau, o branco nem é considerado chocolate por muitas pessoas. Ele contém manteiga de cacau misturada com açúcar e é bastante gorduroso.

Pizza- Parece até pecado colocar a pizza como junk food e, dependendo do preparo, uma pizza pode ser uma opção saudável. Mas a maioria tem massa pesada, cobertura de queijos gordurosos e carnes processadas, como linguiça.

Pêssego em calda - Assim como outras frutas que vêm mergulhadas em calda de açúcar, o pêssego perde boa parte de suas propriedades - principalmente as fibras - por causa desse processo. Dê preferência às frutas naturais.

Barrinha de cereal - As barrinhas também enganam, pois teoricamente têm ingredientes naturais. Mas elas são feitas com muito açúcar e gordura. Fuja das que têm frutose e xarope de milho. Gordura trans, nem pensar.

Suco engarrafado - Por mais que pareça saudável, o suco processado que vem adoçado tem alta taxa de açúcar e, muitas vezes, baixa concentração da fruta natural. É preciso verificar o rótulo para adquirir sucos das frutas sem excesso de açúcar.

Pipoca industrializada - A pipoca que vem em pacotes nÃ£o Ã© a indicada. Mas a pipoca feita do milho natural, que estoura na panela, Ã© saudÃ¡vel. Portanto, hÃ¡ pipocas boas para a saÃºde. SÃ³ deve-se evitar as que parecem artificiais.

Nuggets - Mais um exemplo de lanche que tem aspecto de ser rico em proteína (afinal, é frango), mas, na verdade, tem baixo conteúdo proteico e alto teor de sal e gordura. De vez em quando, tudo bem. Mas não dá pra exagerar.

